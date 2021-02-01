Українська спортсменка знялася оголеною, прикривши інтимні місця наклейками: гаряче відео

Відома спокуслива українська фітнес-модель Олександра Суманєєва розбурхала своїх шанувальників в Instagram. Красуня поділилася гарячими кадрами з відвертої фотосесії.

Так, Олександра Суманєєва опублікувала сексуальний ролик, у якому дівчина постала повністю голою. На тілі красуні замість одягу наклеєні спеціальні дзеркальні блискітки, що створюють ефект купальника.

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За словами Олександри, цей "купальник" був зроблений спеціально на замовлення, а наносили його на тіло понад 90 хвилин.

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