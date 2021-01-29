Спокуслива наречена Роналду показала, як проводить час біля басейну

Джорджина Родрігес, наречена нападника Ювентуса Кріштіану Роналду, показала як пара проводить спільні вечори.

Кохана португальського форварда Ювентуса Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес показала, як вона відпочивала в басейні з футболістом.

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В опублікованому дівчиною в Instagram відео показані кадри з купанням пари. Ролик вийшов доволі пікантним, позаяк Кріштіану і Джорджина не соромилися виявляти один до одного почуття. "Засвіти нас, любов", – підписала дівчина свій пост, який зібрав вже більше 5 млн переглядів.

Нагадаємо, Роналду і Родрігес виховують чотирьох дітей. Тільки молодша дочка Алана Мартіна є їх спільною дитиною. Кріштіану-молодшого, і двійнят Єву і Матео футболістові народжували сурогатні матері.

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