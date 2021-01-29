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Спокуслива наречена Роналду показала, як проводить час біля басейну

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Джорджина Родрігес - фото 1
Джорджина Родрігес / instagram

Джорджина Родрігес, наречена нападника Ювентуса Кріштіану Роналду, показала як пара проводить спільні вечори.

Кохана португальського форварда Ювентуса Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес показала, як вона відпочивала в басейні з футболістом.

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В опублікованому дівчиною в Instagram відео показані кадри з купанням пари. Ролик вийшов доволі пікантним, позаяк Кріштіану і Джорджина не соромилися виявляти один до одного почуття. "Засвіти нас, любов", – підписала дівчина свій пост, який зібрав вже більше 5 млн переглядів.

Нагадаємо, Роналду і Родрігес виховують чотирьох дітей. Тільки молодша дочка Алана Мартіна є їх спільною дитиною. Кріштіану-молодшого, і двійнят Єву і Матео футболістові народжували сурогатні матері.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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