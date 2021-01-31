Дівчина тижня: секс-символ UFC Пейдж Ванзант, яка обожнює тренуватися голяка (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Пейдж Ванзант, – зірка UFC, яка любить розгулювати по дому, готувати та тренуватися абсолютно без одягу.

Пейдж Ванзант – можливо й не найуспішніша дівчина-боєць, але абсолютно точно – одна з найвідоміших. У красуні уже майже 3-мільйонна армія шанувальників в Instagram. І це й не дивно, адже зірка спорту ділиться з підписниками не лише знімками з тренувань (хоча і вони у неї бувають спокусливими), а й пікантними кадрами у відвертих образах, а інколи – взагалі без одягу.

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При цьому Пейдж Ванзант яскраво б'ється – на її поєдинки цікаво дивитися. Але дівчина давно не брала участі у поєдинках – з січня 2019 року, коли перемогла больовим прийомом Рейчел Остовіч. Це був унікальний бій – в клітці зійшлися дівчата, які збільшили собі груди.

І настав той час, коли UFC і Bellator зупинили проведення турнірів. Бійці – на карантині. Кожен розважається по-різному. Ось, наприклад, Пейдж Ванзант зі своїм чоловіком-бійцем Остіном Вандерфордом влаштували голу фотосесію. На фото вони абсолютно без одягу, але інтимні місця прикриті різними предметами. Але й без цього фотосету у нашої чимало пікантних фото. Ось найсексуальніші з них:

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