Відверта MARUV показала гаряче фото з відпочинку

Сексуальна та провокативна співачка Анна Корсун, більш відома як MARUV, вирішила відпочити та відсвяткувати своє нове творче досягнення. Зірка відправилася у відпустку в Дубай, звідки публікує пікантні знімки.

Після презентації сміливого кліпу на пісню "Siren Song" MARUV вирішила відпочити у Дубаї. При цьому співачка поки не поспішає повідомляти деталі своєї поїздки.

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Однак зірка не забуває радувати своїх шанувальників спокусливими кадрами. Так, красуня опублікувала знімок, на якому вона грайливо позує в купальнику на тлі басейну, демонструючи підтягнуту фігуру.

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