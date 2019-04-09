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Відверта MARUV показала гаряче фото з відпочинку

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MARUV - фото 1
MARUV / instagram

Сексуальна та провокативна співачка Анна Корсун, більш відома як MARUV, вирішила відпочити та відсвяткувати своє нове творче досягнення. Зірка відправилася у відпустку в Дубай, звідки публікує пікантні знімки.

Після презентації сміливого кліпу на пісню "Siren Song" MARUV вирішила відпочити у Дубаї. При цьому співачка поки не поспішає повідомляти деталі своєї поїздки.

До слова: MARUV – Siren Song: вийшов еротичний кліп на переможну пісню Нацвідбору

Однак зірка не забуває радувати своїх шанувальників спокусливими кадрами. Так, красуня опублікувала знімок, на якому вона грайливо позує в купальнику на тлі басейну, демонструючи підтягнуту фігуру.

Відверта MARUV показала гаряче фото з відпочинку - фото 319918

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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