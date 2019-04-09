Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Королева корту: Еліна Світоліна вразила звабливим образом

  • 21
Тенісистка Еліна Світоліна - фото 1
Тенісистка Еліна Світоліна / instagram

Перша ракетка України Еліна Світоліна радує своїх шанувальників не тільки спортивними досягненнями, а й сексуальними образами. Так, на своїй сторінці в Instagram 24-річна спортсменка показала свіже звабливе фото.

Тенісистка Еліна Світоліна на одному з останніх знімків позує в розкішній вечірній сукні чорного кольору асиметричного крою. Елегантний образ тенісистки доповнюють оригінальні чорні туфлі на шнурівці і шпильках. Великі золоті сережки-кільця, браслети на обох руках, трендова волога укладка довершують ідеальний образ.

І ще: Відверта MARUV показала гаряче фото з відпочинку

Примітно, що на фото зірка спорту позує не в якомусь клубі чи ресторані, а на тенісному корті. Скажімо так, у своїй стихії.

Читайте також: Українська співачка відверто зізналася у наркозалежності

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019: бюджетні варіанти
  • Вчора, 16:21
  • 534
Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
  • Вчора, 12:13
  • 406
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
  • 07 квітня, 14:24
  • 485
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз