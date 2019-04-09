Королева корту: Еліна Світоліна вразила звабливим образом

Перша ракетка України Еліна Світоліна радує своїх шанувальників не тільки спортивними досягненнями, а й сексуальними образами. Так, на своїй сторінці в Instagram 24-річна спортсменка показала свіже звабливе фото.

Тенісистка Еліна Світоліна на одному з останніх знімків позує в розкішній вечірній сукні чорного кольору асиметричного крою. Елегантний образ тенісистки доповнюють оригінальні чорні туфлі на шнурівці і шпильках. Великі золоті сережки-кільця, браслети на обох руках, трендова волога укладка довершують ідеальний образ.

І ще: Відверта MARUV показала гаряче фото з відпочинку

Примітно, що на фото зірка спорту позує не в якомусь клубі чи ресторані, а на тенісному корті. Скажімо так, у своїй стихії.

Читайте також: Українська співачка відверто зізналася у наркозалежності