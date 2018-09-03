Українська національна валюта святкує день народження

Українська національна валюта святкує 22-річчя. 2 вересня 1996 відбулася грошова реформа, в результаті якої гривня замінила рублі.

Відзначається, що обмін проводився з 2 до 16 вересня 1996 року. У цей період в готівковому обігу країни паралельно функціонували як гривня, так і український карбованець. Після 16 вересня єдиним засобом платежу на території України стала гривня.

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Також як стало відомо, на момент заміни однієї грошової одиниці на іншу в обігу було 338,1 трильйонів рублів. В результаті переходу на гривню було вилучено 97% емітованих до цього рублів. За цей період НБУ ввів в готівковий обіг банкноти гривні на суму понад 3,1 мільярда гривень.

Цікаво, що зараз в готівковому обігу країни є готівки на загальну суму понад 373,6 мільярда гривень (станом на 1 липня 2018), серед них і монет – 2,1 мільярда гривень (13 мільярдів штук) і банкнот – 371, 4 мільярд гривень (2,9 мільярда штук). Загальна кількість банкнот на одну людину складала 68 штук, а розмінних монет – 293 штук.

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