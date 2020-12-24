На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Найочікуваніші фільми 2021: ТОП найкращих кінопрем'єр нового року
-
- 60
2021 рік підготував чимало подарунків для кіноманів, адже на екрани вийде кілька фільмів від Marvel, продовження Шерлока Холмса, новий фільм про Бонда, Дюна та чимало драм, детективів і комедій. Радіо МАКСИМУМ підготувало список найочікуваніших фільмів 2021 року.
Голос кохання
- Оригінальна назва мовою фільму: Aline
- Жанр: драма
- Країна: Франція, Канада
- Режисер: Валері Лемерсьє
- У головних ролях: Валері Лемерсьє, Керол Вейерс
- Тривалість: 128 хв
- Коли: з 18 лютого 2021
Сюжет запозичений з біографії канадської співачки Селін Діон. Айлін – 14-та й наймолодша дитина у сім'ї. Дівчинка почала співати змалечку – у 5 років вже була на сцені разом із батьками. Продюсер Гай-Клод побачив неймовірний потенціал юної співачки й вирішив зробити із неї справжню зірку. Спершу бажання реалізувати талант, а потім і взаємне кохання, допомогли Айлін та Гай-Клоду досягти омріяного успіху.
Голос кохання, дивитись трейлер фільму онлайн:
Кінгс Мен
- Оригінальна назва мовою фільму: The King s Man
- Жанр: екшн, пригоди, комедія
- Країна: США
- Режисер: Метью Вон
- У головних ролях: Рейф Файнз, Джемма Артертон, Рис Іванс, Меттью Гуд, Том Голландер, Гарріс Дікінсон
- Тривалість: 130 хв
- Коли: з 11 березня 2021
Це погляд у минуле секретної спецслужби Кінгсмен, коли організація ще не мала такого широкого впливу. У цьому пригодницькому фільмі глядачі перенесуться у часи, коли зароджувалася організація та побачать, хто стояв у її джерел.
Кінгс Мен, дивитись трейлер фільму онлайн:
Морбіус
- Оригінальна назва мовою фільму: Morbius
- Жанр: фантастика, трилер, драма, пригоди
- Країна: США
- Режисер: Даніель Еспіноса
- У головних ролях: Джаред Лето, Адріа Архона, Метт Сміт, Джаред Гарріс, Тайріз Гібсон, Аль Адрігал
- Тривалість: ? хв
- Коли: з 18 березня 2021
Майкл Морбіус – доктор та лауреат Нобелівської премії з хімії. Він страждає від рідкісного захворювання крові. Майкл вже випробував усі відомі методи лікування, тож є остання надія – стати учасником експерименту із застосуванням кажанів. Результат – хвороба відступає, проте виросли ікла, а шкіра стала блідою як у мерця. На додачу – надприродні здібності.
Морбіус, дивитись трейлер фільму онлайн:
007: Не час помирати
- Оригінальна назва мовою фільму: No Time to Die
- Жанр: бойовик, пригоди, трилер
- Країна: США, Великобританія, Австралія
- Режисер: Кері Фукунага
- У головних ролях: Деніел Крейг, Леа Сейду, Рамі Малек, Рейф Файнз, Бен Вішоу, Наомі Гарріс, Рорі Кіннір
- Тривалість: 163 хв
- Коли: з 1 квітня 2021
Сер Джеймс Бонд йде на відпочинок/пенсію після шпигунського життя та насолоджується спокоєм на Ямайці. Проте його знаходить Фелікс Лейтер із ЦРУ та розповідає про зникнення одного науковця. Бонд не хоче, але все ж погоджується допомогти давньому знайомому.
007: Не час помирати, дивитись трейлер фільму онлайн:
Мортал Комбат
- Оригінальна назва мовою фільму: Mortal Kombat
- Жанр: фантастика, трилер, бойовик, пригоди
- Країна: США
- Режисер: Саймон Маккуойд
- У головних ролях: Джо Таслім, Джессіка МакНемі, Луді Лінь, Таданобу Асано, Хіроюкі Санада, Льюїс Тан
- Тривалість: 120 хв
- Коли: з 15 квітня 2021
Деталі сюжету засекречені, а творці фільму розповідають лише те, що ця історія не опиратиметься на попередні фільми та буде розгортатися у добре знайомому всесвіті "Mortal Kombat".
Мортал Комбат, дивитись трейлер фільму онлайн:
Чорна вдова
- Оригінальна назва мовою фільму: Black Widow
- Жанр: бойовик, пригоди, наукова фантастика
- Країна: США
- Режисер: Кейт Шортланд
- У головних ролях: Скарлетт Йоганссон, Девід Гарбор, Флоренс П'ю, Рейчел Вайс, О. Т. Фагбенлі, Рей Вінстон
- Тривалість: 120 хв
- Коли: з 6 травня 2021
Це передісторія життя Наташі Романової, яку знають під іменем Чорної вдови. Сюжет розгортається з того, що Наташа пригнічена тяжкими спогадами з минулого, які її охопили. Аби зруйнувати систему появи таких самих вбивць як вона, Чорна вдова вирушає в "Червону кімнату" – місце колишніх тренувань.
Чорна вдова, дивитись трейлер фільму онлайн:
Пила: Спіраль
- Оригінальна назва мовою фільму: Spiral: From the Book of Saw
- Жанр: жахи
- Країна: США
- Режисер: Даррен Лінн Боусман
- У головних ролях: Семюел Л. Джексон, Макс Мінгелла, Марісоль Ніколс, Кріс Рок, Морган Девід Джонс, Френк Лікарі
- Тривалість: ? хв
- Коли: з 20 травня 2021
Це продовження тої самої "Пили". Детектив Зік разом зі своїм напарником Уільямом Шенком розслідують низку жорстоких вбивств.
Пила: Спіраль, дивитись трейлер фільму онлайн:
Форсаж 9: Нестримна сага
- Оригінальна назва мовою фільму: Fast and Furious 9
- Жанр: бойовик, пригоди, кримінал
- Країна: США
- Режисер: Джастін Лін
- У головних ролях: Він Дізель, Мішель Родрігес, Тайріз Гібсон, Джордана Брюстер, Лудакріс, Джон Сіна, Наталі Еммануель, Шарліз Терон, Гелен Міррен
- Тривалість: 120 хв
- Коли: з 27 травня 2021
Це продовження культової франшизи! Вони завжди готові мчати без гальм, тисячі кілометрів за секунду. Часи змінюються. Домінік Торетто залягає на дно – живе спокійним життям з родиною. Та доля має на нього інші плани.
Форсаж 9: Нестримна сага, дивитись трейлер фільму онлайн:
Веном 2: Карнаж
- Оригінальна назва мовою фільму: Venom: Let There Be Carnage
- Жанр: жахи, фантастика, бойовик, комедія
- Країна: США
- Режисер: Енді Серкіс
- У головних ролях: Том Гарді, Вуді Гаррельсон
- Тривалість: ? хв
- Коли: з 24 червня 2021
Едді Брок змушений протистояти Клетусу Кессіді. Серійний вбивця та маніяк став ще небезпечнішим, бо об'єднався зі ще одним інопланетним симбіотом. Тепер він монстр, єдина мета якого вбивати та калічити людей.
Веном 2: Карнаж, дивитись трейлер фільму онлайн:
Шан-Чі і Легенда Десяти Кілець
- Оригінальна назва мовою фільму: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
- Жанр: бойовик, пригоди, комедія
- Країна: США
- Режисер: Дестін Деніел Креттон
- У головних ролях: Аквафіна, Сіму Лю, Тоні Люн Чу Вай
- Тривалість: 120 хв
- Коли: з 8 липня 2021
Подробиці сюжету нової стрічки тримаються студією у секреті. Відомо лише, що на екрані з'явиться справжній Мандарин. Організація "Десять кілець" згадувалася у фільмах "Залізна людина" та "Людина-Мураха". А герой Мандарин фігурував у "Залізній людині 3", де Бен Кінгслі зіграв самозванця, що вдавав з себе Мандарина.
Шан-Чі і Легенда Десяти Кілець, дивитись трейлер фільму онлайн:
Загін самогубців: Місія навиліт
- Оригінальна назва мовою фільму: The Suicide Squad
- Жанр: бойовик, пригоди, фантастика
- Країна: США
- Режисер: Джеймс Ганн
- У головних ролях: Марго Роббі, Ідріс Ельба, Джон Сіна, Джай Кортні, Юель Кіннаман
- Тривалість: 120 хв
- Коли: з 5 серпня 2021
Подробиці сюжету тримаються в таємниці.
Загін самогубців: Місія навиліт, дивитись трейлер фільму онлайн:
Кендімен
- Оригінальна назва мовою фільму: Candyman
- Жанр: жахи, трилер
- Країна: Канада, США
- Режисер: Ніа ДаКоста
- У головних ролях: Ях'я Абдул-Матін II, Тейона Парріс, Нейтан Стюарт-Джарретт, Колман Домінго, Кайл Камінський, Ванесса Вільямс, Ребекка Спенс
- Тривалість: 120 хв
- Коли: з 26 серпня 2021
Художник із Чикаго Ентоні Маккой з дитинства знає легенду про Кендімена. 28 років тому його було викрадено та мало не вбито. Зараз він має можливість усі свої переживання втілювати у картинах. Джерелом натхнення слугує здебільшого саме легенда про серійного вбивцю та маніяка, що жорстоко розправиться з кожним, хто заперечує його існування і п'ять разів, стоячи перед дзеркалом, назве його ім'я.
Кендімен, дивитись трейлер фільму онлайн:
Дюна
- Оригінальна назва мовою фільму: Dune
- Жанр: пригоди, драма, наукова фантастика
- Країна: США
- Режисер: Дені Вільньов
- У головних ролях: Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Тімоті Шаламе, Джош Бролін, Зендая, Оскар Айзек
- Тривалість: 120 хв
- Коли: з 30 вересня 2021
Події розгортаються у далекому майбутньому. Герцог Лето Атрейдес бере під своє управління пустельну планету Арракіс, єдине джерело найбільш рідкісної та цінної речовини у всесвіті. Ця речовина, діючи подібно наркотикам, подовжує життя людини та суттєво покращує розумові здібності. Володіння речовиною гарантує панування у всесвіті. Проте наразі планета Арракіс наповнена велетенськими піщаними червами. Син герцога, юний та талановитий Пол, мусить відправитися на страшну планету, аби забезпечити своїй родині володарювання нею.
Дюна, дивитись трейлер фільму онлайн:
Вічні
- Оригінальна назва мовою фільму: The Eternals
- Жанр: бойовик, драма, фантастика
- Країна: США
- Режисер: Хлоя Чжао
- У головних ролях: Анджеліна Джолі, Річард Медден, Кумейл Нанджиані, Кіт Гарінґтон, Сальма Гайєк, Браян Тайрі Генрі, Ма Дон Сок, Лорен Рідлофф, Лія Макх'ю
- Тривалість: 120 хв
- Коли: з 4 листопада 2021
Понад 7000 років існує інопланетна раса, створена небожителями. Вони безсмертні та саме їм належить захистити людство від своїх агресивних співбратів, які також володіють надприродною силою.
Вічні, дивитись трейлер фільму онлайн:
Місія нездійсненна 7
- Оригінальна назва мовою фільму: Mission: Impossible 7
- Жанр: бойовик, пригоди, кримінал
- Країна: США
- Режисер: Крістофер МакКуоррі
- У головних ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон
- Тривалість: ? хв
- Коли: з 18 листопада 2021
Подробиці сюжету тримаються творцями фільму у таємниці. Відомо лише, що до виконання своїх ролей повернеться щонайменше п'ятеро акторів, які виконують ролі ключових персонажів.
Місія нездійсненна 7, дивитись трейлер фільму онлайн:
Людина-Павук 3
- Оригінальна назва мовою фільму: Untitled Spider-Man Sequel
- Жанр: пригоди, фантастика, бойовик
- Країна: США
- Режисер: Джон Уоттс
- У головних ролях: Зендая, Том Голланд
- Тривалість: 120 хв
- Коли: з 16 грудня 2021
Подробиці сюжету тримаються в таємниці.
Людина-Павук 3, дивитись трейлер фільму онлайн:
Матриця 4
- Оригінальна назва мовою фільму: The Matrix 4
- Жанр: фантастика, бойовик
- Країна: США
- Режисер: Лана Вачовскі
- У головних ролях: Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс, Джонатан Ґрофф, Ях'я Абдул-Матін II, Джада Пінкетт Сміт, Джессіка Хенвік, Ніл Патрік Харріс
- Тривалість: 120 хв
- Коли: з 22 грудня 2021
Подробиці сюжету тримаються в таємниці.
Матриця 4, дивитись трейлер фільму онлайн:
Чорний Адам
- Оригінальна назва мовою фільму: Black Adam
- Жанр: бойовик, наукова фантастика
- Країна: США
- Режисер: Жауме Кол'єт-Серра
- У головних ролях: Двейн Джонсон
- Тривалість: 120 хв
- Коли: з 23 грудня 2021
Подробиці сюжету тримаються в таємниці.
Чорний Адам, дивитись трейлер фільму онлайн:
Шерлок Холмс 3
- Оригінальна назва мовою фільму: Sherlock Holmes 3
- Жанр: бойовик, кримінал, містика
- Країна: США
- Режисер: Декстер Флетчер
- У головних ролях: Роберт Дауні мол., Джуд Лоу, Рейчел Мак-Адамс
- Тривалість: ? хв
- Коли: з 23 грудня 2021
Шерлок Холмс та Доктор Ватсон повертаються. Подробиці сюжету тримаються в таємниці.
Шерлок Холмс 3, дивитись трейлер фільму онлайн:
Вартові Галактики 3
- Оригінальна назва мовою фільму: Guardians of the Galaxy Vol. 3
- Жанр: фантастика, пригоди
- Країна: США
- Режисер: Джеймс Ганн
- У головних ролях: Кріс Пратт, Карен Гіллан, Зої Салдана, Бредлі Купер, Він Дізель, Дейв Батіста, Елізабет Дебікі, Пом Клементьєв, Шон Ганн
- Тривалість: 120 хв
- Коли: з 31 грудня 2021
Подробиці сюжету тримаються в таємниці. Відомо лише, що у стрічці з’являться знайомі глядачам з попередніх фільмів персонажі.
Вартові Галактики 3, дивитись трейлер фільму онлайн:
Читайте також: Найгірші різдвяні фільми за версією сайту Rotten Tomatoes
-
19:31Науковці розповіли, чим корисні для здоров'я новорічні свята
-
19:195 сухофруктів, які принесуть максимум користі вашому здоров'ю
-
19:00Як схуднути до Нового року за 2 тижні: ефективні дієти і вправи
-
18:43Xiaomi потролила OnePlus, яка потролила Apple
-
18:15Гороскоп на 25 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:47Блогери зняли пародійний кліп для серіалу Мандалорець: кумедне відео
-
17:40Привітання з католицьким Різдвом 2020 у прозі: побажання своїми словами на 25 грудня
-
17:22Найочікуваніші фільми 2021: ТОП найкращих кінопрем'єр нового року
-
17:00Співачка Rihanna випустить книгу з рецептами карибської кухні
-
16:48Учені передбачили нові "ревучі 20-ті" після пандемії COVID-19
-
16:17У мережі показали милу різдвяну листівку принца Гаррі та Меган Маркл
-
15:49Дивіться, як Volkswagen Tiguan проходить "лосиний" тест: відео
-
15:31Що раніше готували на Новий рік: 8 головних страв
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:00Привітання з католицьким Різдвом 2020 польською мовою: вірші, проза та картинки
-
14:53OPPO представила Reno5 Pro+: топова камера та корпус-хамелеон
-
14:31Погода в Україні на католицьке Різдво 2020: прогноз на 25 грудня
-
14:17Порція ностальгії! Як виглядають ялинкові прикраси нашого дитинства
-
14:00Подарунки на Новий рік: 15 бюджетних варіантів на будь-який смак
-
13:51Ось чому не варто їсти у темряві: дівчина поділилась епічною історією
-
13:31Привітання з католицьким Різдвом: поздоровлення у прозі та віршах
-
13:155 зимових книг, які варто подарувати дитині на Новий рік
-
12:55Це відео з собакою та святковими прикрасами точно підійме настрій
-
12:27Коронавірус в Україні: як працюватимуть кафе та ресторани у новорічну ніч
-
17:22Найочікуваніші фільми 2021: ТОП найкращих кінопрем'єр нового року
-
14:00Подарунки на Новий рік: 15 бюджетних варіантів на будь-який смак
-
13:155 зимових книг, які варто подарувати дитині на Новий рік
-
11:20Погода на Новий Рік 2021: прогноз синоптиків на 1 січня
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 грудня
-
07:18Названі найкращі міські автомобілі на ринку України
- 23 грудня
-
21:51Що збуджує жінок найбільше: дослідження, яке варто взяти на озброєння чоловікам
-
18:30Що подарувати колегам на Новий рік 2021: ідеї небанальних подарунків
-
18:00Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
-
16:00Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними
-
14:15Новорічне меню 2021: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
-
11:25ТОП-5 нових серіалів грудня 2020, які точно варто переглянути
-
09:56Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 грудня
-
07:47Учені розповіли, як стати щасливішим у 2021 році
- 22 грудня
-
20:22Найгірші різдвяні фільми за версією сайту Rotten Tomatoes
-
17:00Любовний гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
14:34Картинки з католицьким Різдвом 2020: листівки і відкритки на 25 грудня
-
14:15Зимова казка: мережу захопили фото засніжених Карпат
-
12:16Декілька нових слів, значення яких ви можете не знати
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 грудня
-
07:49VW Golf, Toyota Corolla і Honda Civic порівняли на тест-драйві: шалене відео
- 21 грудня
-
20:11Що подарувати дитині на Новий рік 2021: ТОП-5 крутих ідей
-
16:17Розкрито таємницю найдорожчої картини у світі
-
14:27Нові пісні зими 2020: плейлист популярної музики за тиждень
-
12:26Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку