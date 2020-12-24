Найочікуваніші фільми 2021: ТОП найкращих кінопрем'єр нового року

2021 рік підготував чимало подарунків для кіноманів, адже на екрани вийде кілька фільмів від Marvel, продовження Шерлока Холмса, новий фільм про Бонда, Дюна та чимало драм, детективів і комедій. Радіо МАКСИМУМ підготувало список найочікуваніших фільмів 2021 року.

Голос кохання

Оригінальна назва мовою фільму : Aline

: Aline Жанр: драма

драма Країна : Франція, Канада

: Франція, Канада Режисер: Валері Лемерсьє

Валері Лемерсьє У головних ролях: Валері Лемерсьє, Керол Вейерс

Валері Лемерсьє, Керол Вейерс Тривалість : 128 хв

: 128 хв Коли: з 18 лютого 2021

Сюжет запозичений з біографії канадської співачки Селін Діон. Айлін – 14-та й наймолодша дитина у сім'ї. Дівчинка почала співати змалечку – у 5 років вже була на сцені разом із батьками. Продюсер Гай-Клод побачив неймовірний потенціал юної співачки й вирішив зробити із неї справжню зірку. Спершу бажання реалізувати талант, а потім і взаємне кохання, допомогли Айлін та Гай-Клоду досягти омріяного успіху.

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Кінгс Мен

Оригінальна назва мовою фільму : The King s Man

: The King s Man Жанр: екшн, пригоди, комедія

екшн, пригоди, комедія Країна : США

: США Режисер: Метью Вон

Метью Вон У головних ролях: Рейф Файнз, Джемма Артертон, Рис Іванс, Меттью Гуд, Том Голландер, Гарріс Дікінсон

Рейф Файнз, Джемма Артертон, Рис Іванс, Меттью Гуд, Том Голландер, Гарріс Дікінсон Тривалість : 130 хв

: 130 хв Коли: з 11 березня 2021

Це погляд у минуле секретної спецслужби Кінгсмен, коли організація ще не мала такого широкого впливу. У цьому пригодницькому фільмі глядачі перенесуться у часи, коли зароджувалася організація та побачать, хто стояв у її джерел.

Кінгс Мен, дивитись трейлер фільму онлайн:

Морбіус

Оригінальна назва мовою фільму : Morbius

: Morbius Жанр: фантастика, трилер, драма, пригоди

фантастика, трилер, драма, пригоди Країна : США

: США Режисер: Даніель Еспіноса

Даніель Еспіноса У головних ролях: Джаред Лето, Адріа Архона, Метт Сміт, Джаред Гарріс, Тайріз Гібсон, Аль Адрігал

Джаред Лето, Адріа Архона, Метт Сміт, Джаред Гарріс, Тайріз Гібсон, Аль Адрігал Тривалість : ? хв

: ? хв Коли: з 18 березня 2021

Майкл Морбіус – доктор та лауреат Нобелівської премії з хімії. Він страждає від рідкісного захворювання крові. Майкл вже випробував усі відомі методи лікування, тож є остання надія – стати учасником експерименту із застосуванням кажанів. Результат – хвороба відступає, проте виросли ікла, а шкіра стала блідою як у мерця. На додачу – надприродні здібності.

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007: Не час помирати

Оригінальна назва мовою фільму : No Time to Die

: No Time to Die Жанр: бойовик, пригоди, трилер

бойовик, пригоди, трилер Країна : США, Великобританія, Австралія

: США, Великобританія, Австралія Режисер: Кері Фукунага

Кері Фукунага У головних ролях: Деніел Крейг, Леа Сейду, Рамі Малек, Рейф Файнз, Бен Вішоу, Наомі Гарріс, Рорі Кіннір

Деніел Крейг, Леа Сейду, Рамі Малек, Рейф Файнз, Бен Вішоу, Наомі Гарріс, Рорі Кіннір Тривалість : 163 хв

: 163 хв Коли: з 1 квітня 2021

Сер Джеймс Бонд йде на відпочинок/пенсію після шпигунського життя та насолоджується спокоєм на Ямайці. Проте його знаходить Фелікс Лейтер із ЦРУ та розповідає про зникнення одного науковця. Бонд не хоче, але все ж погоджується допомогти давньому знайомому.

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Мортал Комбат

Оригінальна назва мовою фільму : Mortal Kombat

: Mortal Kombat Жанр: фантастика, трилер, бойовик, пригоди

фантастика, трилер, бойовик, пригоди Країна : США

: США Режисер: Саймон Маккуойд

Саймон Маккуойд У головних ролях: Джо Таслім, Джессіка МакНемі, Луді Лінь, Таданобу Асано, Хіроюкі Санада, Льюїс Тан

Джо Таслім, Джессіка МакНемі, Луді Лінь, Таданобу Асано, Хіроюкі Санада, Льюїс Тан Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 15 квітня 2021

Деталі сюжету засекречені, а творці фільму розповідають лише те, що ця історія не опиратиметься на попередні фільми та буде розгортатися у добре знайомому всесвіті "Mortal Kombat".

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Чорна вдова

Оригінальна назва мовою фільму : Black Widow

: Black Widow Жанр: бойовик, пригоди, наукова фантастика

бойовик, пригоди, наукова фантастика Країна : США

: США Режисер: Кейт Шортланд

Кейт Шортланд У головних ролях: Скарлетт Йоганссон, Девід Гарбор, Флоренс П'ю, Рейчел Вайс, О. Т. Фагбенлі, Рей Вінстон

Скарлетт Йоганссон, Девід Гарбор, Флоренс П'ю, Рейчел Вайс, О. Т. Фагбенлі, Рей Вінстон Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 6 травня 2021

Це передісторія життя Наташі Романової, яку знають під іменем Чорної вдови. Сюжет розгортається з того, що Наташа пригнічена тяжкими спогадами з минулого, які її охопили. Аби зруйнувати систему появи таких самих вбивць як вона, Чорна вдова вирушає в "Червону кімнату" – місце колишніх тренувань.

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Пила: Спіраль

Оригінальна назва мовою фільму : Spiral: From the Book of Saw

: Spiral: From the Book of Saw Жанр: жахи

жахи Країна : США

: США Режисер: Даррен Лінн Боусман

Даррен Лінн Боусман У головних ролях: Семюел Л. Джексон, Макс Мінгелла, Марісоль Ніколс, Кріс Рок, Морган Девід Джонс, Френк Лікарі

Семюел Л. Джексон, Макс Мінгелла, Марісоль Ніколс, Кріс Рок, Морган Девід Джонс, Френк Лікарі Тривалість : ? хв

: ? хв Коли: з 20 травня 2021

Це продовження тої самої "Пили". Детектив Зік разом зі своїм напарником Уільямом Шенком розслідують низку жорстоких вбивств.

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Форсаж 9: Нестримна сага

Оригінальна назва мовою фільму : Fast and Furious 9

: Fast and Furious 9 Жанр: бойовик, пригоди, кримінал

бойовик, пригоди, кримінал Країна : США

: США Режисер: Джастін Лін

Джастін Лін У головних ролях: Він Дізель, Мішель Родрігес, Тайріз Гібсон, Джордана Брюстер, Лудакріс, Джон Сіна, Наталі Еммануель, Шарліз Терон, Гелен Міррен

Він Дізель, Мішель Родрігес, Тайріз Гібсон, Джордана Брюстер, Лудакріс, Джон Сіна, Наталі Еммануель, Шарліз Терон, Гелен Міррен Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 27 травня 2021

Це продовження культової франшизи! Вони завжди готові мчати без гальм, тисячі кілометрів за секунду. Часи змінюються. Домінік Торетто залягає на дно – живе спокійним життям з родиною. Та доля має на нього інші плани.

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Веном 2: Карнаж

Оригінальна назва мовою фільму : Venom: Let There Be Carnage

: Venom: Let There Be Carnage Жанр: жахи, фантастика, бойовик, комедія

жахи, фантастика, бойовик, комедія Країна : США

: США Режисер: Енді Серкіс

Енді Серкіс У головних ролях: Том Гарді, Вуді Гаррельсон

Том Гарді, Вуді Гаррельсон Тривалість : ? хв

: ? хв Коли: з 24 червня 2021

Едді Брок змушений протистояти Клетусу Кессіді. Серійний вбивця та маніяк став ще небезпечнішим, бо об'єднався зі ще одним інопланетним симбіотом. Тепер він монстр, єдина мета якого вбивати та калічити людей.

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Шан-Чі і Легенда Десяти Кілець

Оригінальна назва мовою фільму : Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Жанр: бойовик, пригоди, комедія

бойовик, пригоди, комедія Країна : США

: США Режисер: Дестін Деніел Креттон

Дестін Деніел Креттон У головних ролях: Аквафіна, Сіму Лю, Тоні Люн Чу Вай

Аквафіна, Сіму Лю, Тоні Люн Чу Вай Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 8 липня 2021

Подробиці сюжету нової стрічки тримаються студією у секреті. Відомо лише, що на екрані з'явиться справжній Мандарин. Організація "Десять кілець" згадувалася у фільмах "Залізна людина" та "Людина-Мураха". А герой Мандарин фігурував у "Залізній людині 3", де Бен Кінгслі зіграв самозванця, що вдавав з себе Мандарина.

Шан-Чі і Легенда Десяти Кілець, дивитись трейлер фільму онлайн:

Загін самогубців: Місія навиліт

Оригінальна назва мовою фільму : The Suicide Squad

: The Suicide Squad Жанр: бойовик, пригоди, фантастика

бойовик, пригоди, фантастика Країна : США

: США Режисер: Джеймс Ганн

Джеймс Ганн У головних ролях: Марго Роббі, Ідріс Ельба, Джон Сіна, Джай Кортні, Юель Кіннаман

Марго Роббі, Ідріс Ельба, Джон Сіна, Джай Кортні, Юель Кіннаман Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 5 серпня 2021

Подробиці сюжету тримаються в таємниці.

Загін самогубців: Місія навиліт, дивитись трейлер фільму онлайн:

Кендімен

Оригінальна назва мовою фільму : Candyman

: Candyman Жанр: жахи, трилер

жахи, трилер Країна : Канада, США

: Канада, США Режисер: Ніа ДаКоста

Ніа ДаКоста У головних ролях: Ях'я Абдул-Матін II, Тейона Парріс, Нейтан Стюарт-Джарретт, Колман Домінго, Кайл Камінський, Ванесса Вільямс, Ребекка Спенс

Ях'я Абдул-Матін II, Тейона Парріс, Нейтан Стюарт-Джарретт, Колман Домінго, Кайл Камінський, Ванесса Вільямс, Ребекка Спенс Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 26 серпня 2021

Художник із Чикаго Ентоні Маккой з дитинства знає легенду про Кендімена. 28 років тому його було викрадено та мало не вбито. Зараз він має можливість усі свої переживання втілювати у картинах. Джерелом натхнення слугує здебільшого саме легенда про серійного вбивцю та маніяка, що жорстоко розправиться з кожним, хто заперечує його існування і п'ять разів, стоячи перед дзеркалом, назве його ім'я.

Кендімен, дивитись трейлер фільму онлайн:

Дюна

Оригінальна назва мовою фільму : Dune

: Dune Жанр: пригоди, драма, наукова фантастика

пригоди, драма, наукова фантастика Країна : США

: США Режисер: Дені Вільньов

Дені Вільньов У головних ролях: Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Тімоті Шаламе, Джош Бролін, Зендая, Оскар Айзек

Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Тімоті Шаламе, Джош Бролін, Зендая, Оскар Айзек Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 30 вересня 2021

Події розгортаються у далекому майбутньому. Герцог Лето Атрейдес бере під своє управління пустельну планету Арракіс, єдине джерело найбільш рідкісної та цінної речовини у всесвіті. Ця речовина, діючи подібно наркотикам, подовжує життя людини та суттєво покращує розумові здібності. Володіння речовиною гарантує панування у всесвіті. Проте наразі планета Арракіс наповнена велетенськими піщаними червами. Син герцога, юний та талановитий Пол, мусить відправитися на страшну планету, аби забезпечити своїй родині володарювання нею.

Дюна, дивитись трейлер фільму онлайн:

Вічні

Оригінальна назва мовою фільму : The Eternals

: The Eternals Жанр: бойовик, драма, фантастика

бойовик, драма, фантастика Країна : США

: США Режисер: Хлоя Чжао

Хлоя Чжао У головних ролях: Анджеліна Джолі, Річард Медден, Кумейл Нанджиані, Кіт Гарінґтон, Сальма Гайєк, Браян Тайрі Генрі, Ма Дон Сок, Лорен Рідлофф, Лія Макх'ю

Анджеліна Джолі, Річард Медден, Кумейл Нанджиані, Кіт Гарінґтон, Сальма Гайєк, Браян Тайрі Генрі, Ма Дон Сок, Лорен Рідлофф, Лія Макх'ю Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 4 листопада 2021

Понад 7000 років існує інопланетна раса, створена небожителями. Вони безсмертні та саме їм належить захистити людство від своїх агресивних співбратів, які також володіють надприродною силою.

Вічні, дивитись трейлер фільму онлайн:

Місія нездійсненна 7

Оригінальна назва мовою фільму : Mission: Impossible 7

: Mission: Impossible 7 Жанр: бойовик, пригоди, кримінал

бойовик, пригоди, кримінал Країна : США

: США Режисер: Крістофер МакКуоррі

Крістофер МакКуоррі У головних ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон

Том Круз, Ребекка Фергюсон Тривалість : ? хв

: ? хв Коли: з 18 листопада 2021

Подробиці сюжету тримаються творцями фільму у таємниці. Відомо лише, що до виконання своїх ролей повернеться щонайменше п'ятеро акторів, які виконують ролі ключових персонажів.

Місія нездійсненна 7, дивитись трейлер фільму онлайн:

Людина-Павук 3

Оригінальна назва мовою фільму : Untitled Spider-Man Sequel

: Untitled Spider-Man Sequel Жанр: пригоди, фантастика, бойовик

пригоди, фантастика, бойовик Країна : США

: США Режисер: Джон Уоттс

Джон Уоттс У головних ролях: Зендая, Том Голланд

Зендая, Том Голланд Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 16 грудня 2021

Подробиці сюжету тримаються в таємниці.

Людина-Павук 3, дивитись трейлер фільму онлайн:

Матриця 4

Оригінальна назва мовою фільму : The Matrix 4

: The Matrix 4 Жанр: фантастика, бойовик

фантастика, бойовик Країна : США

: США Режисер: Лана Вачовскі

Лана Вачовскі У головних ролях: Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс, Джонатан Ґрофф, Ях'я Абдул-Матін II, Джада Пінкетт Сміт, Джессіка Хенвік, Ніл Патрік Харріс

Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс, Джонатан Ґрофф, Ях'я Абдул-Матін II, Джада Пінкетт Сміт, Джессіка Хенвік, Ніл Патрік Харріс Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 22 грудня 2021

Подробиці сюжету тримаються в таємниці.

Матриця 4, дивитись трейлер фільму онлайн:

Чорний Адам

Оригінальна назва мовою фільму : Black Adam

: Black Adam Жанр: бойовик, наукова фантастика

бойовик, наукова фантастика Країна : США

: США Режисер: Жауме Кол'єт-Серра

Жауме Кол'єт-Серра У головних ролях: Двейн Джонсон

Двейн Джонсон Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 23 грудня 2021

Подробиці сюжету тримаються в таємниці.

Чорний Адам, дивитись трейлер фільму онлайн:

Шерлок Холмс 3

Оригінальна назва мовою фільму : Sherlock Holmes 3

: Sherlock Holmes 3 Жанр: бойовик, кримінал, містика

бойовик, кримінал, містика Країна : США

: США Режисер: Декстер Флетчер

Декстер Флетчер У головних ролях: Роберт Дауні мол., Джуд Лоу, Рейчел Мак-Адамс

Роберт Дауні мол., Джуд Лоу, Рейчел Мак-Адамс Тривалість : ? хв

: ? хв Коли: з 23 грудня 2021

Шерлок Холмс та Доктор Ватсон повертаються. Подробиці сюжету тримаються в таємниці.

Шерлок Холмс 3, дивитись трейлер фільму онлайн:

Вартові Галактики 3

Оригінальна назва мовою фільму : Guardians of the Galaxy Vol. 3

: Guardians of the Galaxy Vol. 3 Жанр: фантастика, пригоди

фантастика, пригоди Країна : США

: США Режисер: Джеймс Ганн

Джеймс Ганн У головних ролях: Кріс Пратт, Карен Гіллан, Зої Салдана, Бредлі Купер, Він Дізель, Дейв Батіста, Елізабет Дебікі, Пом Клементьєв, Шон Ганн

Кріс Пратт, Карен Гіллан, Зої Салдана, Бредлі Купер, Він Дізель, Дейв Батіста, Елізабет Дебікі, Пом Клементьєв, Шон Ганн Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 31 грудня 2021

Подробиці сюжету тримаються в таємниці. Відомо лише, що у стрічці з’являться знайомі глядачам з попередніх фільмів персонажі.

Вартові Галактики 3, дивитись трейлер фільму онлайн:

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