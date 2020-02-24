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Українська Кардашян зняла бікіні і показала геть усе

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Омович - фото 1
Омович / instagram

Знаменита модель Альона Омович, яку в мережі охрестили українською Кім Кардашян, похвалилася своїми розкішними формами.

Відповідні фото вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Так, на знімку дівчина зображена під незвичним ракурсом, а саме ззаду та знизу себе. Таким чином, більшу частину знімка займають її сідниці. Омович зняла ліфчик, залишившись практично голою. Свої пишні груди модель прикрила руками. Шанувальники заходилися як критикувати, так і хвалити її.

На ще одному кадрі модель зображена в такому ж вигляді, однак позу вибрала зручнішу. Омович всілася на березі моря біля каменів і прикрила груди рукою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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