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Лесю Нікітюк розкритикували в мережі за надто крихітне бікіні: відверте фото

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася зі своїми підписниками відвертим знімком з відпочинку. Спокусливий кадр з'явився на сторінці красуні в Instagram і викликала питання у шанувальників.

Так, на свіжому спекотному знімку з відпочинку в Єгипті, Леся Нікітюк позує на тлі пляжу з парасольками та моря. Леді Ле вибрала для пляжної прогулянки чорне крихітне бікіні й прозору довгу накидку в тон. Образ красуня доповнила маленькою сумочкою через плече і капелюхом з леопардовим принтом.

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У коментарі до фото українська шоувумен написала, що довго вибирала знімок для публікації і зупинилася на цьому тому, що він їй подобається. Проте багато хто з підписників зірки розкритикували її вибір, зазначивши, що фото "не дуже". Також користувачі мережі запитали Нікітюк, що трапилося з її верхньою губою. На фото можна помітити, що вона начебто розпухла.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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