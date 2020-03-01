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Українська Кардашян у надвідвертому бікіні завела мережу
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Українська Кардашян Альона Омович вразила мережу відвертим купальником, від шанувальників було не втекти!
На новому фото молода блогерка лежить біля басейну на фоні океану і пальм. Одна з її рук тримає голову, погляд спрямований у бік від камери.
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На жінці імпозантний незвичайного фасону купальник. Цей пост рекламний, жінка написала марку купальника та похвалилась, що всі американки підходять і запитують, де вона купила такий купальник, бо і їм такий треба. Бікіні підкреслює тонку талію, неприродно великі груди і сідниці дівчини. Викривлена поза лише підкреслює диспропорційність тіла. Фотографія має красиві насичені яскраві кольори.
Українська Кардашян зараз у відпустці за кордоном, у Домініканській республіці. Гортайте галерею:
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