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Українська Кардашян у надвідвертому бікіні завела мережу

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Омович - фото 1
Омович / instagram

Українська Кардашян Альона Омович вразила мережу відвертим купальником, від шанувальників було не втекти!

На новому фото молода блогерка лежить біля басейну на фоні океану і пальм. Одна з її рук тримає голову, погляд спрямований у бік від камери.

І ще: Кім Кардашян порівняли з покемоном, і це неможливо розбачити (фото)

На жінці імпозантний незвичайного фасону купальник. Цей пост рекламний, жінка написала марку купальника та похвалилась, що всі американки підходять і запитують, де вона купила такий купальник, бо і їм такий треба. Бікіні підкреслює тонку талію, неприродно великі груди і сідниці дівчини. Викривлена поза лише підкреслює диспропорційність тіла. Фотографія має красиві насичені яскраві кольори.

Українська Кардашян зараз у відпустці за кордоном, у Домініканській республіці. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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