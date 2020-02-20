Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Голос країни

Сексуальна Афродіта: Кім Кардашян показала вологі фото на пляжі

  • 8
Кім Кардашян у бікіні - фото 1
Кім Кардашян у бікіні

Курйозна американська зірка Кім Кардашян знову розбурхала мережу гарячими знімками на побережжі. Крихітний купальник та засмага ідеально підкреслили незвичайну фігуру моделі.

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається чималою кількістю проєктів, а й різноманітними проєктами. До того ж, вона активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 156 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

І ще: Австралійська фітоняшка показала фігуру в обтислому костюмі

Нещодавно Кім вирішила нагадати, що до спекотного сезону варто бути завжди готовими, тож поділилась сонячними фото на пляжі прямо у морській піні. Через це зірку одразу ж порівняли з сучасною Афродітою, а понад 4 мільйони лайків за короткий час лише підтверджують, що частка правди у цьому є.

Сексуальна Афродіта: Кім Кардашян показала вологі фото на пляжі - фото 387166

Сексуальна Афродіта: Кім Кардашян показала вологі фото на пляжі - фото 387167

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

Читайте також: Попа як у Кім: дизайнери створили накладні сідниці для фанаток скандальної зірки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році
  • 17 лютого, 12:13
  • 1821
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
  • 17 лютого, 18:09
  • 1458
Найкращі пісні тижня: плейлист популярної музики для гарного настрою
  • 16 лютого, 11:57
  • 577
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз