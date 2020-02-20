Сексуальна Афродіта: Кім Кардашян показала вологі фото на пляжі

Курйозна американська зірка Кім Кардашян знову розбурхала мережу гарячими знімками на побережжі. Крихітний купальник та засмага ідеально підкреслили незвичайну фігуру моделі.

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається чималою кількістю проєктів, а й різноманітними проєктами. До того ж, вона активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 156 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Нещодавно Кім вирішила нагадати, що до спекотного сезону варто бути завжди готовими, тож поділилась сонячними фото на пляжі прямо у морській піні. Через це зірку одразу ж порівняли з сучасною Афродітою, а понад 4 мільйони лайків за короткий час лише підтверджують, що частка правди у цьому є.

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

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