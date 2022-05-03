Українська ілюстраторка показала, яким запам'ятає рідний Маріуполь

Анна Кочалова родом з Маріуполя. Дівчина створила десять ілюстрацій, на яких зобразила знакові для себе локації рідного міста, яке знищили російські окупанти. Дивіться, який прекрасний Маріуполь у спогадах ілюстраторки!

Попри те, що російські окупанти бомбардують українські міста та нищать кожен куточок нашої землі, у спогадах рідні місця залишаться без змін. Анна Кочалова показала, яким для неї залишиться Маріуполь.

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У кожному місті є особливі локації, а для кожного українця є особисто його улюблені місця, з якими пов'язані різні спогади протягом усього життя.

"Мій рідний дім, моє місто зараз має інше обличчя, але я завжди буду пам'ятати його таким. Назавжди в моєму серці мій любий Маріуполь", – прокоментувала Анна Кочалова.

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