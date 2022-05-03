Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Українська ілюстраторка показала, яким запам'ятає рідний Маріуполь

  • 54
Українська ілюстраторка показала, яким запам'ятає рідний Маріуполь - фото 1

Анна Кочалова родом з Маріуполя. Дівчина створила десять ілюстрацій, на яких зобразила знакові для себе локації рідного міста, яке знищили російські окупанти. Дивіться, який прекрасний Маріуполь у спогадах ілюстраторки!

Попри те, що російські окупанти бомбардують українські міста та нищать кожен куточок нашої землі, у спогадах рідні місця залишаться без змін. Анна Кочалова показала, яким для неї залишиться Маріуполь.

І ще: Художник з Харкова показує українські міста ДО та ПІСЛЯ війни

У кожному місті є особливі локації, а для кожного українця є особисто його улюблені місця, з якими пов'язані різні спогади протягом усього життя.

"Мій рідний дім, моє місто зараз має інше обличчя, але я завжди буду пам'ятати його таким. Назавжди в моєму серці мій любий Маріуполь", – прокоментувала Анна Кочалова.

До теми: Мережа в захваті від Патрона: ДСНС показали ілюстрації сміливого песика

пропозиції партнерів
Новини