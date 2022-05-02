Художник з Харкова показує українські міста ДО та ПІСЛЯ війни

Андрій Гупса публікує зображення у стилі "до/після", які демонструють різницю між мирними містами України та їх станом після звірств, які чинять російські окупанти.

Андрій, український цифровий художник, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, започаткував проєкт, який ілюструє знищені росіянами міста.

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Також Андрій Гупса працює над власним артжурналом "Ненька". Відомо, що половину вторгованих коштів переказують на підтримку тероборони.

Дивіться потужні роботи художника:

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