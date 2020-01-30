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Українська дівчина Бонда здивувала грайливим образом

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Ольга Куриленко - фото 1
Ольга Куриленко / instagram

Відома голлівудська актриса Ольга Куриленко, яка прославилася роллю подруги Бонда в знаменитій "бондіані", часто радує фанатів яскравими постами.

Цього разу зіркова красуня показала публіці цікавий кадр, на якому позує в незвичному образі.

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Як видно, перед камерою вона з'явилася у себе вдома. На ній дивний леопардовий наряд, який оголив одне плече. При цьому увагу привертає обличчя Ольги – на ньому яскравий "котячий" макіяж з намальованими чорними стрілками і вусиками.

Її волосся зібране у просту зачіску і прикрашене обідком з котячими вушками. При цьому актриса виглядає втомленою. У підписі до фото Куриленко написала: "Граємо у тварин з сином вдома".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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