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Українська дівчина Бонда Ольга Куриленко запалила у шкіряному вбранні

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Ольга Куриленко - фото 1
Ольга Куриленко / instagram

Популярна актриса Ольга Куриленко здивувала новим образом. Шанувальники у захваті!

Відома голлівудська актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка прославилася завдяки ролі подруги Бонда в знаменитій "бондіані", часто тішить фанатів яскравими постами на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Цього разу зіркова красуня виклала кумедне фото з домашньої вечірки своїх друзів, куди прийшла в цікавому вбранні. На новому фото Ольга позує в компанії своєї подруги, вони стоять на вулиці на фоні красивого нічного міста.

Як видно, не вечірку актриса прийшла в чорних шкіряних скіні з завищеною талією і темній кофтині з незвичайними рукавами. На її ногах стильні чорні черевики, волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі легкий макіяж.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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