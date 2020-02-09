Українська дівчина Бонда Ольга Куриленко запалила у шкіряному вбранні

Популярна актриса Ольга Куриленко здивувала новим образом. Шанувальники у захваті!

Відома голлівудська актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка прославилася завдяки ролі подруги Бонда в знаменитій "бондіані", часто тішить фанатів яскравими постами на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

І ще: Найкрасивіша жінка у світі знялася у мереживному корсеті

Цього разу зіркова красуня виклала кумедне фото з домашньої вечірки своїх друзів, куди прийшла в цікавому вбранні. На новому фото Ольга позує в компанії своєї подруги, вони стоять на вулиці на фоні красивого нічного міста.

Як видно, не вечірку актриса прийшла в чорних шкіряних скіні з завищеною талією і темній кофтині з незвичайними рукавами. На її ногах стильні чорні черевики, волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі легкий макіяж.

Читайте також: Джулія Робертс здивувала татуюванням на попереку: фотофакт