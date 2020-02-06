Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Джулія Робертс здивувала татуюванням на попереку: фотофакт

  • 25
Джулія Робертс - фото 1
Джулія Робертс / 1plus1

52-річна Джулія Робертс відпочиває разом з сім'єю на мексиканському курорті Пуерто-Вальярта. Папараці зняли актрису біля басейну в купальнику-бікіні.

Зірка фільму Красуня все ще в прекрасній фізичній формі!

І ще: Сексуальна Ірина Шейк позувала у напівоголеному вигляді

На попереку у неї видніється татуювання. Раніше Робертс зізналася, що їх у неї кілька. Ще до весілля з кінооператором Деніелом Модером вона зробила собі тату з ініціалами нареченого. А Денні набив собі ініціали Джулії. "Ми були хоробрими або ідіотами", – пожартувала кінозірка, розповідаючи про це.

Робертс і Модер, котрі познайомилися на зйомках фільму Мексиканець у 2001 році, одружилися 4 липня 2002 року. Для обох це був другий офіційний шлюб. У листопаді 2004 року у подружжя народилася двійня – дівчинка Хезел Патріша і хлопчик Фіннеас Волтер. А 18 червня 2007 року Джулія народила сина Генрі.

Джулія Робертс здивувала татуюванням на попереку: фотофакт - фото 384460

Джулія Робертс здивувала татуюванням на попереку: фотофакт - фото 384461

Читайте також: Емма Вотсон, Крістен Стюарт та інші зірки знялися в образі Джульєтти

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі
  • 03 лютого, 16:21
  • 484
Як змінилися улюблені актори Поліцейської академії
  • 04 лютого, 18:31
  • 1421
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2075513
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз