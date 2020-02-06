Джулія Робертс здивувала татуюванням на попереку: фотофакт

52-річна Джулія Робертс відпочиває разом з сім'єю на мексиканському курорті Пуерто-Вальярта. Папараці зняли актрису біля басейну в купальнику-бікіні.

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На попереку у неї видніється татуювання. Раніше Робертс зізналася, що їх у неї кілька. Ще до весілля з кінооператором Деніелом Модером вона зробила собі тату з ініціалами нареченого. А Денні набив собі ініціали Джулії. "Ми були хоробрими або ідіотами", – пожартувала кінозірка, розповідаючи про це.

Робертс і Модер, котрі познайомилися на зйомках фільму Мексиканець у 2001 році, одружилися 4 липня 2002 року. Для обох це був другий офіційний шлюб. У листопаді 2004 року у подружжя народилася двійня – дівчинка Хезел Патріша і хлопчик Фіннеас Волтер. А 18 червня 2007 року Джулія народила сина Генрі.

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