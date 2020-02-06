Найкрасивіша жінка у світі знялася у мереживному корсеті

Модель Белла Хадід узяла участь у зйомках реклами модного дому Burberry. Весь одяг для фотосесії був бежевого кольору.

Американська супермодель палестинського походження Белла Хадід знялася в рекламній кампанії британського будинку моди Burberry.

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Фотографії дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. 23-річна Хадід позує в мереживному корсеті, мініспідниці і плащі, пристебнутому на поясі на ремінь. На голові у моделі кепка з об'ємним козирком. Весь одяг – бежевого кольору. На іншому фото Хадід тримає в руках фірмову бежеву сумочку.

У зйомках взяла участь і сестра Белли, Джіджі. Гортайте фотогалерею:

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