Українська Барбі похизувалася формами у відвертому купальнику

Знаменита одеська модель, "українська Барбі" Валерія Лук'янова похизувалася в соціальній мережі своїм підтягнутим тілом.

Нову порцію відвертих фото б'юті-блогер оприлюднила у своєму Instagram-акаунті. На них дівчина позує в крихітному чорному купальнику на терасі біля берега моря.

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Кожен знімок моделі зібрав понад 10 тисяч лайків і безліч коментарів від фоловерів.

A post shared by Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21) on Aug 24, 2018 at 7:18pm PDT

A post shared by Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21) on Aug 25, 2018 at 9:22am PDT

A post shared by Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21) on Aug 25, 2018 at 1:18pm PDT

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