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Українська Барбі похизувалася формами у відвертому купальнику

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Валерія Лук'янова - фото 1
Валерія Лук'янова / Instagram

Знаменита одеська модель, "українська Барбі" Валерія Лук'янова похизувалася в соціальній мережі своїм підтягнутим тілом.

Нову порцію відвертих фото б'юті-блогер оприлюднила у своєму Instagram-акаунті. На них дівчина позує в крихітному чорному купальнику на терасі біля берега моря.

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Кожен знімок моделі зібрав понад 10 тисяч лайків і безліч коментарів від фоловерів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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