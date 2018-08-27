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Названо найкращий продукт від гіпертонії

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Оливкова олія - фото 1
Оливкова олія / bit

Підвищений кров'яний тиск (гіпертонія) є досить поширеною проблемою і підвищує ризик інфаркту та інсульту.

Систолічний та діастолічний (кров'яний) тиск в організмі допоможе знизити оливкова олія. Такі результати досліджень американських вчених були опубліковані у виданні American Journal of Hypertension.

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Вчені стверджують, що необхідно не просто використовувати оливкову олію в салаті. Потрібно готувати на ньому і інші страви.

Оливкова олія допомагає при гіпертонії - фото 272333
Оливкова олія допомагає при гіпертонії

Крім того, людям, які страждають від гіпертонії, потрібно зменшити споживання солі, яка сприяє накопиченню в організмі натрію. А натрій, в свою чергу, підвищує кров'яний тиск.

Також необхідно обмежити вживання жиру і замінити його на свіжі овочі та фрукти. Гіпертоніки повинні зменшити вживання кофеїну та алкоголю.

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Джерело: express
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