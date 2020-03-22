Ще одна українська акторка розповіла, що у неї коронавірус

Про виявлення у себе коронавірусу повідомила ще одна голлівудська й українська акторка. Іванна Сахно, відома завдяки ролі у фільмі "Шпигун, який мене кинув", розповіла, що у неї підтвердилося інфікування SARS-CoV-2.

Про свій стан українська зірка написала на своїй сторінці в Instagram.

І ще: У США журналіст запропонував флешмоб, як підняти настрій під час пандемії

"Я щойно отримала результат тесту на Covid-19. Він виявився позитивним", – зазначила вона.

Крім того, Іванна Сахно зауважила, що симптоми коронавірусу у неї проявилися не відразу. У неї боліла спина, виникав біль у легенях, температура, а також кровотеча з носа.

Хочу попросити кожного з вас, не важливо, чи у вас є будь-які симптоми, просто будьте вдома. Це наш громадський обов’язок. Тим самим ви збережете життя тим, хто довкола вас, – наголосила актриса у дописі.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусної хвороби. З них – 3 летальні. 1 пацієнт повністю одужав і виписаний з лікарні.

Бережіть себе та не забувайте мити руки, як це показано тут:

Читайте також: 10 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус