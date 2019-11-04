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Українка завоювала золото на змаганнях з бодібілдингу: фото красуні

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Ольга Назарова - фото 1
Ольга Назарова / dancor

Спортсменка з України Ольга Назарова завоювала дві медалі на міжнародному турнірі в Італії. Подивіться на її ідеальну фігуру!

Українка Ольга Назарова завоювала дві медалі на Міжнародному турнірі Hercules Italia Olympia з бодібілдингу, який пройшов в Італії.

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Назарова виборола золоту медаль в категорії "Miss Bikini 35+", і отримала звання віцечемпіонки в категорії "Miss Bikini 163+". Всього збірна України отримала 6 золотих і 5 срібних медалей.

Українка завоювала золото на змаганнях з бодібілдингу: фото красуні - фото 365981

Українка завоювала золото на змаганнях з бодібілдингу: фото красуні - фото 365982

Українка завоювала золото на змаганнях з бодібілдингу: фото красуні - фото 365984

Українка завоювала золото на змаганнях з бодібілдингу: фото красуні - фото 365985

Українка завоювала золото на змаганнях з бодібілдингу: фото красуні - фото 365986

Українка завоювала золото на змаганнях з бодібілдингу: фото красуні - фото 365987

Довгий час на арені жіночого культуризму йде нескінченна суперечка. З одного боку барикад – дівчата, які нагадують за комплекцією скоріш моделей, з іншого – м'язові залізні леді. Грація проти глибокого рельєфу, чудові пропорції проти маси – багато років жодній зі сторін не вдавалося домогтися переважної більшості, хоча спочатку пальма першості по праву належала саме моделям.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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