Українка завоювала золото на змаганнях з бодібілдингу: фото красуні

Спортсменка з України Ольга Назарова завоювала дві медалі на міжнародному турнірі в Італії. Подивіться на її ідеальну фігуру!

Українка Ольга Назарова завоювала дві медалі на Міжнародному турнірі Hercules Italia Olympia з бодібілдингу, який пройшов в Італії.

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Назарова виборола золоту медаль в категорії "Miss Bikini 35+", і отримала звання віцечемпіонки в категорії "Miss Bikini 163+". Всього збірна України отримала 6 золотих і 5 срібних медалей.

Довгий час на арені жіночого культуризму йде нескінченна суперечка. З одного боку барикад – дівчата, які нагадують за комплекцією скоріш моделей, з іншого – м'язові залізні леді. Грація проти глибокого рельєфу, чудові пропорції проти маси – багато років жодній зі сторін не вдавалося домогтися переважної більшості, хоча спочатку пальма першості по праву належала саме моделям.

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