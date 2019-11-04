Дружина ексворотаря Динамо підірвала мережу пікантним знімком

Дружина відомого українського футболіста, ексворотаря Динамо Київ Максима Коваля Карина Левінська здивувала усіх в мережі надзвичайно ніжним фото.

Варто зазначити, що дівчина ретельно стежить за своїм зовнішнім виглядом і постійно тішить підписників яскравими публікаціями. Про це стало відомо завдяки новій публікації Карини в мережі Instagram.

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Дівчина вирішила залишитися загадковою і не підписала нову фотографію. Знімок виконано в монохромному стилі, проте гаряча поза і відвертий наряд дали фоловерам привід пофантазувати і поділитися своїми враженнями.

"Ніжність", – написала одна з прихильниць дівчини. Також на ній можна побачити сміливий топік і злегка пом'яту класичну сорочку. Родзинкою образу стали ніжно розпущені локони та таємничий погляд.

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