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Українка з величезними вилицями прославилася на весь світ: фото

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Анастасія Покрещук - фото 1
Анастасія Покрещук / instagram

Колишня учасниця українського шоу Від пацанки до панянки-4, 31-річна українка Анастасія Покрещук, робила ін'єкції в щоки, не виходячи з дому.

Дівчина дивилася онлайн-уроки, після чого повторювала все на собі. В результаті її вилиці тепер розміром з кулак. Анастасія таким самим чином збільшила і губи.

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Про радикальне перетворення Покрещук не шкодує. Навпаки, вона задоволена увагою до своєї персони. Красуня зазначила, що уважно стежить за стерильністю інструментів перед кожною ін'єкцією. Все це спонукало українку почати навчатися в онлайн-школі косметологів.

Блогерка не вважає, що стала популярною завдяки великим вилицям. "Я тепер більш впевнена", – зазначає Анастасія. На всі побоювання шанувальників вона відповідає з усмішкою. "Я не помру", – запевнила зірка телешоу. Її трансформація виявилася настільки відомою в мережі, що Анастасію запросили стати гостею британського ТБ-шоу This Morning.

Українка з величезними вилицями прославилася на весь світ: фото - фото 437842

Українка з величезними вилицями прославилася на весь світ: фото - фото 437843

Українка з величезними вилицями прославилася на весь світ: фото - фото 437844

Українка з величезними вилицями прославилася на весь світ: фото - фото 437845

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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