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Українка з 13-м розміром грудей показала розкішне декольте

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Міла Кузнєцова - фото 1
Міла Кузнєцова / instagram

Відома українська модель Міла Кузнєцова показала себе, здивувавши формами. Шанувальники залишилися у захваті від красуні!

На фото красуня позувала в наряді з великим декольте. Волосся у Міли було зібране назад, а образ зірка доповнила яскравим макіяжем.

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Дівчина сиділа на задньому сидінні автомобіля, демонструючи пишні груди максимально близько. Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але дивлячись на це фото, так і хочеться сказати: "Пушка, ідеальний ракурс".

Нагадаємо раніше Міла розповіла, у чому секрет її розкішного бюста: "Це генетика. У моєї мами були пишні форми, тільки у мене трохи інша фігура, я більш струнка. А ще мені розповідали, що у мого дідуся була сестра майже моя копія. Тому у мене в родині з пишними формами були майже всі жінки."

Українка з 13-м розміром грудей показала розкішне декольте - фото 426262

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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