Сексуальна Леся Нікітюк похвалилася довгими ніжками

Ведуча Леся Нікітюк вирішила провести оксамитовий сезон на морі. Красуня ділиться спокусливими фото з відпочинку.

На свіжому фото Леся релаксує на білосніжному дивані серед подушок і позує в крихітному рожевому бікіні. Поруч – крислатий капелюшок і плетена сумочка. Вона демонструє стрункі форми і нескінченні ноги.

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Шанувальники оцінили зовнішній вигляд ведучої. До слова, багатьох зацікавив купальник Лесі, але вона вирішила тримати інтригу і заявила, що бренд не буде називати.

"Замислилась про те, наскільки круто нарешті полетіти на відпочинок... Міняти купальники, робити фотки, плавати, робити фотки, засмагати, робити фотки, носити тарілки з їжею, робити фотки. Скільки фоток ви робите за 7 днів відпустки? У мене вже 286. Photo by дівчата з сусіднього бунгало", – підписала гарячі фото Леся. Гортайте галерею:

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