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Українка ввійшла до складу журі Берлінського кінофестивалю

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Українка ввійшла до складу журі Берлінського кінофестивалю - фото 1

Українка Саша Прокопенко ввійшла до складу журі Teddy Award Берлінського кінофестивалю. В Україні вона керує програмним відділом Sexuality Matters Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів.

Про це повідомили на сторінці Teddy Award в Instagram.

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Українська кінокураторка Саша Прокопенко оцінюватиме учасників 37-ї премії Teddy Award. Нагороду отримують найкращі фільми, які розкривають проблеми сексуальних меншин.

Церемонія нагородження відбудеться 24 лютого в Берлінському вільному театрі народної творчості. У 2023-му проведуть першу після дворічної паузи традиційну вечірку Teddy After Show Party.

До слова, попередні роки у складі журі Teddy Award уже були українці: куратори фестивалю "Молодість" Богдан Жук, Олексій Чащин і Міла Новікова. Суддями основного конкурсу Берлінале були також українці письменник Юрій Андрухович і режисер Олександр Роднянський.

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