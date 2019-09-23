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Українка перемогла на престижному фітнес-турнірі Шварценеггера: пікантні кадри красуні

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Оксана Оробець - фото 1
Оксана Оробець / instagram

Сексуальна спортсменка з Черкас Оксана Оробець перемогла на престижному міжнародному турнірі з фітнесу. Дівчина отримала нагороду від самого Арнольда Шварценеггера.

Фітнес-модель Оксана Оробець отримала від Арнольда Шварценеггера золоту медаль і 5000 доларів. Першість красуня на турнірі Arnold Classik Europe IFBB Elite Pro здобула в категорії "Жіночий фітнес" понад 163 см. Моделі вдалося завоювати завдяки наполегливій багаторічній роботі над собою.

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Найпрестижніший чемпіонат найкрасивіших чоловічих і жіночих тіл відбувся в суботу, 21 вересня, в іспанській Барселоні у виставковому комплексі "Фіра Барселона".

А зараз представляємо добірку найефектніших та найпікантніших знімків української спортсменки:

Українка перемогла на престижному фітнес-турнірі Шварценеггера: пікантні кадри красуні - фото 356679

Українка перемогла на престижному фітнес-турнірі Шварценеггера: пікантні кадри красуні - фото 356680

Українка перемогла на престижному фітнес-турнірі Шварценеггера: пікантні кадри красуні - фото 356681

Українка перемогла на престижному фітнес-турнірі Шварценеггера: пікантні кадри красуні - фото 356682

Українка перемогла на престижному фітнес-турнірі Шварценеггера: пікантні кадри красуні - фото 356683

Українка перемогла на престижному фітнес-турнірі Шварценеггера: пікантні кадри красуні - фото 356684

Українка перемогла на престижному фітнес-турнірі Шварценеггера: пікантні кадри красуні - фото 356685

Українка перемогла на престижному фітнес-турнірі Шварценеггера: пікантні кадри красуні - фото 356686

Українка перемогла на престижному фітнес-турнірі Шварценеггера: пікантні кадри красуні - фото 356687

Українка перемогла на престижному фітнес-турнірі Шварценеггера: пікантні кадри красуні - фото 356688

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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