Українка перемогла на престижному фітнес-турнірі Шварценеггера: пікантні кадри красуні

Сексуальна спортсменка з Черкас Оксана Оробець перемогла на престижному міжнародному турнірі з фітнесу. Дівчина отримала нагороду від самого Арнольда Шварценеггера.

Фітнес-модель Оксана Оробець отримала від Арнольда Шварценеггера золоту медаль і 5000 доларів. Першість красуня на турнірі Arnold Classik Europe IFBB Elite Pro здобула в категорії "Жіночий фітнес" понад 163 см. Моделі вдалося завоювати завдяки наполегливій багаторічній роботі над собою.

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Найпрестижніший чемпіонат найкрасивіших чоловічих і жіночих тіл відбувся в суботу, 21 вересня, в іспанській Барселоні у виставковому комплексі "Фіра Барселона".

А зараз представляємо добірку найефектніших та найпікантніших знімків української спортсменки:

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