Українець створив автомобіль з Need for Speed Underground: фотофакт

Нещодавно на популярному сайті з продажу автомобілів з'явилося оголошення з незвичайним і досить цікавим Audi 80. Так, українець вирішив трохи переробити німецький седан, а потім продати. Дивіться, що з цього вийшло.

Як відомо, відразу після публікації оголошення про продаж, автомобіль привернув увагу користувачів і викликав в мережі бурхливі обговорення. Але, після цього, оголошення з сайту було видалено з невідомих причин. Можливо, автомобіль знайшов покупця? А може, власник просто вирішив його показати?

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З представлених фото не було відомо, яким став салон старого німецького седана, що у нього під капотом і скільки шпаклівки знадобилося для формування широкого кузова. Також не були відомі вартість авто і його місце розташування. Проте, представлені на сайті фотографії дали уявлення про обсяг проведених робіт і підхід автора. Видно, що автолюбитель навіть замінив оригінальну оптику машини на передні фари від Daewoo Nexia.

Користувачі мережі, обговорюючи фотографії машини, відзначили, що підвіска і весь тюнінг Audi 80 нагадують про графіку перших ігор серії Need For Speed Underground початку 2000-х. Цілком можливо, що автор є фанатом цієї гри.

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