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З молотка піде футуристичний автомобіль з двома кабінами

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Усього створили 18 таких автомобілів - фото 1
Усього створили 18 таких автомобілів

На торги американського аукціону Bring a Trailer виставили незвичайний автомобіль – Italdesign Aztec 1988 року випуску. Особливістю родстера є дві окремі кабіни для водія і пасажира.

Автомобіль був створений дизайнером Джорджетто Джуджаро, який подарував світові перший Volkswagen Golf і Passat, спеціально до 20-річчя італійського ательє Italdesign. Спочатку компанія планувала продати 50 родстерів, проте всього вийшло лише 18 екземплярів – незвичайний дизайн зустрів неоднозначну реакцію.

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Ще однією особливістю цієї моделі є пульти з дистанційним управлінням – якщо набрати спеціальний код, можна підняти автомобіль на гідравлічних домкратах, відчинити двері або перевірити тиск у шинах.

З молотка піде футуристичний автомобіль з двома кабінами - фото 386139
З молотка піде футуристичний автомобіль з двома кабінами - фото 386145
З молотка піде футуристичний автомобіль з двома кабінами - фото 386142
З молотка піде футуристичний автомобіль з двома кабінами - фото 386141
З молотка піде футуристичний автомобіль з двома кабінами - фото 386143

У моторному відсіку Italdesign Aztec розташувався 250-сильний турбомотор Audi об'ємом 2,2 літра. У парі з ним працює п'ятиступінчаста механічна коробка передач. Привід – передній. У пасажирській капсулі теж встановлене фальш-кермо і бортовий комп'ютер, стилізований під гоночні автомобілі.

З молотка піде футуристичний автомобіль з двома кабінами - фото 386138
З молотка піде футуристичний автомобіль з двома кабінами - фото 386140
З молотка піде футуристичний автомобіль з двома кабінами - фото 386137
З молотка піде футуристичний автомобіль з двома кабінами - фото 386136
З молотка піде футуристичний автомобіль з двома кабінами - фото 386135

За словами нинішнього власника, автомобіль проїхав всього 414 кілометрів. Саме ж авто в ідеальному стані. При цьому особливим попитом серед колекціонерів Italdesign Aztec поки не користується – остання ставка на момент написання новини досягла всього 55 000 доларів.

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Джерело: bringatrailer
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