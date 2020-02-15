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З молотка піде футуристичний автомобіль з двома кабінами
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На торги американського аукціону Bring a Trailer виставили незвичайний автомобіль – Italdesign Aztec 1988 року випуску. Особливістю родстера є дві окремі кабіни для водія і пасажира.
Автомобіль був створений дизайнером Джорджетто Джуджаро, який подарував світові перший Volkswagen Golf і Passat, спеціально до 20-річчя італійського ательє Italdesign. Спочатку компанія планувала продати 50 родстерів, проте всього вийшло лише 18 екземплярів – незвичайний дизайн зустрів неоднозначну реакцію.
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Ще однією особливістю цієї моделі є пульти з дистанційним управлінням – якщо набрати спеціальний код, можна підняти автомобіль на гідравлічних домкратах, відчинити двері або перевірити тиск у шинах.
У моторному відсіку Italdesign Aztec розташувався 250-сильний турбомотор Audi об'ємом 2,2 літра. У парі з ним працює п'ятиступінчаста механічна коробка передач. Привід – передній. У пасажирській капсулі теж встановлене фальш-кермо і бортовий комп'ютер, стилізований під гоночні автомобілі.
За словами нинішнього власника, автомобіль проїхав всього 414 кілометрів. Саме ж авто в ідеальному стані. При цьому особливим попитом серед колекціонерів Italdesign Aztec поки не користується – остання ставка на момент написання новини досягла всього 55 000 доларів.
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