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Графіті-художник створив для BMW чотири унікальні M2 Competition

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Автомобілі вийдуть обмеженим тиражем - фото 1
Автомобілі вийдуть обмеженим тиражем

Відомий графіті-художник Futura 2000 або просто Futura, він же Леонард Хілтон МакГурр, створив для BMW чотири унікальні версії купе M2 Competition. Йдеться про три розфарбовані вручну M2 by Futura 2000 і лімітоване видання спорткара, яке надійде в продаж влітку цього року.

Один з BMW M2 by Futura 2000 відсвяткує дебют на другому міжнародному арт-ярмарку Frieze Los Angeles, який пройде в Paramount Pictures Studios у Голлівуді з 13 по 16 лютого.

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Робота над машинами ще триває, і відомо, що графіті-художник докладе руку не тільки до екстер'єру, але і до інтер'єру спорткара. Про лімітоване видання, яке надійде у продаж влітку, інформації більше.

Головна візуальна відмінність – розфарбовані вручну передній і задній бампери, пороги, а також штатні 19-дюймові чорні колеса. Декор приладової панелі та центральної консолі розроблений особисто Futura 2000. Оббивка сидінь виконана з двоколірної шкіри Dakota (поєднання чорного і кольору слонової кістки) з контрастною світло-блакитною прострочкою. Кожне спорткупе прикрашає накладка на пороги з номером машини в серії і особистим підписом Futura. Судячи з них, BMW випустить всього 500 графіті-купе.

Графіті-художник створив для BMW чотири унікальні M2 Competition - фото 386215
Графіті-художник створив для BMW чотири унікальні M2 Competition - фото 386214
Графіті-художник створив для BMW чотири унікальні M2 Competition - фото 386213
Графіті-художник створив для BMW чотири унікальні M2 Competition - фото 386211
Графіті-художник створив для BMW чотири унікальні M2 Competition - фото 386210
Графіті-художник створив для BMW чотири унікальні M2 Competition - фото 386209

Нагадаємо, що BMW M2 Competition оснащується трилітровою твін-турбо "шісткою" S55 від M3 / M4. Двигун видає 410 кінських сил і 550 Нм крутного моменту і може поєднуватися з шестиступінчастою "механікою" або опціональним семиступінчастим "роботом" з двома зчепленнями. З нуля до "сотні" двохдверка розганяється за 4,2 секунди (4,4 секунди з механічною коробкою). Максимальна швидкість – 250 кілометрів на годину (280 зі спортпакетом M Driver's Package).

Графіті-художник створив для BMW чотири унікальні M2 Competition - фото 386205
Графіті-художник створив для BMW чотири унікальні M2 Competition - фото 386203

Компанія BMW протягом десятиліть співпрацює і з перспективними і відомими художниками. Один з таких прикладів – Мілан Кунц. У 2019 він створив для чеського офісу BMW арт-кар BMW i8 Roadster 4 Elements, що відображає екологічні проблеми, з якими зіткнулося людство. У січні цього року автомобіль продали, а всі отримані кошти передали екологічної організації The Ocean Cleanup, що розробляє технологію очищення морів і океанів від пластикового сміття.

Графіті-художник створив для BMW чотири унікальні M2 Competition - фото 386216
Графіті-художник створив для BMW чотири унікальні M2 Competition - фото 386212
Графіті-художник створив для BMW чотири унікальні M2 Competition - фото 386208
Графіті-художник створив для BMW чотири унікальні M2 Competition - фото 386204

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Джерело: Motor
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