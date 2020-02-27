Євробачення 2020: чи справді українець Панайотов представить Росію

Низка ЗМІ поширили інформацію про те, що український співак Олександр Панайотов поїде на Євробачення 2020 від Росії. І хоча він і розглядається як один із претендентів, однак ніхто ще не обрав його представником РФ.

Про те, що Олександр Панайотов представить Росію на конкурсі Євробачення 2020 у Роттердамі, повідомив лише один ресурс із посиланнями на свої джерела. Цю інформацію миттєво підхопили не лише росЗМІ, а й українські. Однак з'ясувалось, що це – фейк.

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35-річний виконавець родом із Запоріжжя, однак довгий час живе і працює в Росії. Продюсером артиста є Григорій Лепс. Свою кар'єру Панайотов розпочинав в Україні: завершивши Київський університет культури та мистецтв, він пробув свої сили у різних талант-шоу. У 2009 році артист боровся за право представляти Україну на Євробаченні, однак тоді відбір виграла Світлана Лобода.

Відтоді Панайотов неодноразово намагався потрапити на Євробачення від Росії, однак щоразу пролітав. Про те, що цьогоріч йому нарешті "пощастило", подейкують уже кілька тижнів, однак пропагандистський "Первый канал" РФ ще не оголосив офіційного представника.

Якийсь жовтий паблік в Інстаграмі зробив вкид про те, що я нібито стану представником від Росії на Євробаченні. Величезна кількість ЗМІ розтиражували цю фейкову новину, довірившись якомусь невідомому акаунту, який хайпить на цьому інформприводі, не маючи офіційної інформації. Єдине джерело, яке достовірно оголосить учасника від Росії, – це Перший канал, який, як відомо, ніякої інформації і ніяких коментарів з не давав. Я також ніякою інформацією не володію, – заявив Панайотов.

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