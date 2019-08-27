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Українців попередили про пожежну небезпеку: що не можна робити

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Пожежна небезпека - фото 1
Пожежна небезпека

27 серпня в Україні через спекотну погоду втримається високий рівень небезпеки пожеж. У яких областях найгірша ситуація та що не можна робити у цей період – читайте далі.

У прес-службі Укргідрометцентру повідомили про наслідки тривалої спекотної та сухої погоди. Відтак, 27 серпня, у вівторок, майже по всій країні втримується небезпека спалахування пожеж.

Детальніше: Погода в Україні 27 серпня: спека у розпалі

Лише у більшості районів Івано-Франківщини таких ризиків немає. А у Черкаській, Полтавській, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях небезпека найвищого 5 класу.

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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