Українців попередили про пожежну небезпеку: що не можна робити

27 серпня в Україні через спекотну погоду втримається високий рівень небезпеки пожеж. У яких областях найгірша ситуація та що не можна робити у цей період – читайте далі.

У прес-службі Укргідрометцентру повідомили про наслідки тривалої спекотної та сухої погоди. Відтак, 27 серпня, у вівторок, майже по всій країні втримується небезпека спалахування пожеж.

Детальніше: Погода в Україні 27 серпня: спека у розпалі

Лише у більшості районів Івано-Франківщини таких ризиків немає. А у Черкаській, Полтавській, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях небезпека найвищого 5 класу.

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Читайте також: Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет