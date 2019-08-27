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Погода в Україні 27 серпня: спека у розпалі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

27 серпня в країні затримається спекотна та малохмарна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

27 серпня, у вівторок, антициклон продовжить визначати погоду в Україні. Тому спекотна погода затримається щонайменше до 29 серпня. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря протягом дня становитиме +26+32 градуси, на північному сході та сході очікується +23+27 градусів. Кому подихати свіжішим повітрям, можна гуляти вночі або рано-вранці: передбачається +13+17, на Півдні +15+21, на північному сході +10+14 градусів", – зазначила вона. У Києві 27 серпня також буде доволі тепло та сонячно, температура до +27, без опадів.

Прогноз погоди на 27 серпня у містах України:

Погода в Україні 27 серпня: спека у розпалі - фото 350259
  • Ужгород +30+32
  • Львів +28+30
  • Чернівці +28+30
  • Івано-Франківськ +29+31
  • Тернопіль +28+30
  • Рівне +27+29
  • Луцьк +28+30
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +28+30
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +27+29
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +30+32
  • Херсон +28+30
  • Полтава +26+28
  • Суми +25+27
  • Харків +26+28
  • Дніпро +28+30
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +26+28

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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