Погода в Україні 27 серпня: спека у розпалі

27 серпня в країні затримається спекотна та малохмарна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

27 серпня, у вівторок, антициклон продовжить визначати погоду в Україні. Тому спекотна погода затримається щонайменше до 29 серпня. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря протягом дня становитиме +26+32 градуси, на північному сході та сході очікується +23+27 градусів. Кому подихати свіжішим повітрям, можна гуляти вночі або рано-вранці: передбачається +13+17, на Півдні +15+21, на північному сході +10+14 градусів", – зазначила вона. У Києві 27 серпня також буде доволі тепло та сонячно, температура до +27, без опадів.

Прогноз погоди на 27 серпня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +28+30

Чернівці +28+30

Івано-Франківськ +29+31

Тернопіль +28+30

Рівне +27+29

Луцьк +28+30

Вінниця +27+29

Хмельницький +28+30

Житомир +26+28

Чернігів +26+28

Черкаси +27+29

Миколаїв +30+32

Одеса +30+32

Херсон +28+30

Полтава +26+28

Суми +25+27

Харків +26+28

Дніпро +28+30

Запоріжжя +28+30

Донецьк +26+28

Луганськ +26+28

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