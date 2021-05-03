Українців попередили про похолодання та дощі

4 травня в Україну повернуться нічні заморозки, а температура вдень знизиться на кілька градусів. Детальний прогноз погоди на найближчі дні читайте далі.

4 травня, у вівторок, в країну прийде нова порція похолодання, про що попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, заморозки у ніч на 4 травня очікуються у західних, центральних та північних областях.

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"Вдень 4-го травня повітря буде свіжуватим, +10+15 градусів, на Донеччині, Луганщині й у південній частині теплішим, +12+17 градусів. Переважатиме вплив антициклону південного походження, тому в більшості областей світитиме сонце, проте "хвіст" атмосферного фронту черкне по Півночі – там вдень можливі невеликі дощі", – поділилась вона.

У Києві вдень очікується до +12, без серйозних опадів. У другій половині тижня в країну почне повертатись весняне тепло, а разом з ним і дощі. А серйозне підняття температури до +20+25 прогнозується вже з 10 травня.

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