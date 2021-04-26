Погода у травні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у травні, у третій місяць весни. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у травні 2021.

Вже відомий прогноз погоди на травень в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що українцям нарешті варто годуватися до літа та поступового потепління у травні. Попри те, що це кінець весна, погода лише стає по-справжньому весняною. Температура у цей період буде поступово збільшуватися, а опади будуть змінюватися. Температура у третій місяць весни буде вище даних за попередні роки, а от опади будуть у межах норми.

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Цьогоріч в Україні у травні середньомісячна температура коливатиметься у межах 15-18 градусів з позначкою "+". У гірських місцевостях цей температурний показник буде трохи нижчим – 11-13 градусів тепла. Це більше середніх багаторічних значень. Загалом кліматична характеристика для травня не є аномальною – температура очікується на 1-2 градуси вище за попередні роки для України в цей період.

Щодо опадів у травні, то на Заході буде 62-89 мм, а в горах – до 134 мм. На решті території – 28-50 мм. Цей показник у межах середніх багаторічних значень і більший за попередній місяць.

Також ймовірні характерні для цього періоду травневі грози. На більшій частині території України розпочинається перехід до літа та спекотної погоди. За даними синоптиків, українці у травні повинні звернути увагу на стан берегів та ям на дорогах, щоб не було затоплень.

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