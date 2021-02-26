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Погода у березні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

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якою буде погода у березні 2021 - фото 1
якою буде погода у березні 2021

Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у березні, у перший місяць весни. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у березні 2021.

Вже відомий прогноз погоди на березень в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що українцям ще зарано годуватися до літа та серйозного потепління у березні. Попри те, що це початок весни, великих змін погоди не буде. Температура у цей період буде поступово збільшуватися, а опади будуть змінюватися. Температура у перший місяць весни буде близько до даних за попередні роки, а от опади будуть у межах норми.

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Цьогоріч в Україні у березня середньомісячна температура коливатиметься у межах 0-6 градусів з позначкою "+". У гірських місцевостях цей температурний показник підіймається трохи вище – 3-6 градуси тепла. Це вище за середні багаторічні значення. Загалом кліматична характеристика для березня є дещо аномальною – температура очікується на 2-3 градуси вище за попередні роки для України в цей період.

Щодо опадів, то у містах буде 26-50 мм, а в горах – від 40 до 85 мм. Цей показник у межах середніх багаторічних значень і майже як попереднього місяця.

Погода у березні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць - фото 447975
Також ймовірні затоплення ґрунту на початку місяця. На більшій частині території України топиться сніг, якого було аномально багато попереднього місяця.
За даними синоптиків, українці повинні звернути увагу на стан каналізаційних систем, щоб не було затоплень.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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