Магнітні бурі у травні 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні

Травень 2021 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття у травні!

У травні 2021 року очікуються магнітні бурі, які будуть істотно відчутні в Україні та світі. Одна з магнітних бур буде досить тривалою та потужною, тож матиме вплив на самопочуття метеочутливих людей. Бурі варто очікувати впродовж всього місяця. Триватимуть магнітні бурі по кілька днів.

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Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у травні:

3 травня розпочнеться перше магнітне коливання місяця. За потужністю ця буря буде досить потужною. Вона може мати серйозний вплив на самопочуття: головний біль, неуважність, загальна слабкість. Триватиме це магнітне коливання, яке можуть відчути дуже метеочутливі люди, впродовж однієї доби.

Наступна магнітна буря буде найдовшою, але за потужністю досить нестабільною: то сильною, то середньою, то незначною. Від 12 до 27 травня магнітна буря впливатиме на самопочуття українців. Її відчують ті, хто найбільше схильний до метеочутливості. Впродовж усієї другої частини місяця буде низка спалахів на Сонці, що призведе до декількох коливань підряд.

Календар магнітних бур на травень 2021 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!

Поради, як пережити магнітні бурі у травні 2021:

Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.

Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.

Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.

Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.

Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.

Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.

Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!

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