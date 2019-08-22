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День Незалежності

Українців попередили про небезпеку пожеж: що не можна робити

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Пожежна небезпека

Синоптики повідомили про нестабільну ситуацію в країні, яка виникла через тривалу спеку. У деяких областях втримується найвищий рівень небезпеки пожеж. Детальніше читайте далі.

В Укргідрометцентрі попередили про те, що небезпека спалахування пожеж все ще висока у частині країни. Тому збільшуються ризики появи вогню на відкритих територіях та у природних екосистемах.

Детальніше: Погода в Україні 22 серпня: водіям варто бути обачними

"22 серпня у центральних, східних, південних, північних, Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – йдеться у повідомленні.

Українців попередили про небезпеку пожеж: що не можна робити - фото 349419

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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