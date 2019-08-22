Українців попередили про небезпеку пожеж: що не можна робити

Синоптики повідомили про нестабільну ситуацію в країні, яка виникла через тривалу спеку. У деяких областях втримується найвищий рівень небезпеки пожеж. Детальніше читайте далі.

В Укргідрометцентрі попередили про те, що небезпека спалахування пожеж все ще висока у частині країни. Тому збільшуються ризики появи вогню на відкритих територіях та у природних екосистемах.

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"22 серпня у центральних, східних, південних, північних, Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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