Погода в Україні 22 серпня: водіям варто бути обачними

22 серпня майже по всій країні втримається спека, а вітер посилиться. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

22 серпня, у четвер, температура повітря продовжить підійматись, а найсвіжіше буде на заході країни. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у більшості областей у цей день посилиться вітер, тому водіям варто бути обачними та не паркувати транспорт під старими деревами.

"Спека триватиме на Півдні, Сході та в більшості центральних областей, +30+35 градусів! На Заході повітря у четвер стане значно свіжішим, +23+28 градусів. Також послабне спека у північних областях, завтра там очікується +25+29 градусів. Дощів не буде, домінуючою залишається суха повітряна маса, хіба окремі локальні опади можливі навколо Карпат та на північному сході", – йдеться у повідомленні.

У Києві 22 серпня вдень повітря прогріється до +26+28, а опадів не очікується.

Прогноз погоди на 22 серпня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +23+25

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль 23+25

Рівне +23+25

Луцьк +24+26

Вінниця +27+29

Хмельницький +23+25

Житомир +24+26

Чернігів +25+27

Черкаси +28+30

Миколаїв +32+34

Одеса +32+34

Херсон +31+33

Полтава +30+32

Суми +26+28

Харків +30+32

Дніпро +31+33

Запоріжжя +31+33

Донецьк +30+32

Луганськ +31+33

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