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Погода в Україні 22 серпня: водіям варто бути обачними

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

22 серпня майже по всій країні втримається спека, а вітер посилиться. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

22 серпня, у четвер, температура повітря продовжить підійматись, а найсвіжіше буде на заході країни. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у більшості областей у цей день посилиться вітер, тому водіям варто бути обачними та не паркувати транспорт під старими деревами.

"Спека триватиме на Півдні, Сході та в більшості центральних областей, +30+35 градусів! На Заході повітря у четвер стане значно свіжішим, +23+28 градусів. Також послабне спека у північних областях, завтра там очікується +25+29 градусів. Дощів не буде, домінуючою залишається суха повітряна маса, хіба окремі локальні опади можливі навколо Карпат та на північному сході", – йдеться у повідомленні.

У Києві 22 серпня вдень повітря прогріється до +26+28, а опадів не очікується.

Прогноз погоди на 22 серпня у містах України:

Погода в Україні 22 серпня: водіям варто бути обачними - фото 349291
  • Ужгород +27+29
  • Львів +23+25
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль 23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +28+30
  • Миколаїв +32+34
  • Одеса +32+34
  • Херсон +31+33
  • Полтава +30+32
  • Суми +26+28
  • Харків +30+32
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +31+33

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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