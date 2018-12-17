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День Святого Миколая Новий рік 2019

Українці знайшли найпотворнішу міську новорічну ялинку

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Новорічна ялинка - фото 1
Новорічна ялинка / pexels

У Сваляві Закарпатської області місцеві жителі висміяли прикраси найвищої новорічної ялинки в області, встановленої перед будівлею Закарпатської ОДА.

Фотографію новорічної красуні оприлюднив місцевий житель Міша Чокнадій на своїй сторінці в Facebook..

До слова: У мережі з'явився калькулятор ідеальної кількості іграшок на ялинці

"Ось, друзі, така красуня ялинка у нас в Сваляві. Боже, як же це треба не любити своє місто, щоб так знущатися над ялинкою, над новим роком, над новорічним настроєм городян", – йдеться у коментарі до фото.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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