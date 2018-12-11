У мережі з'явився калькулятор ідеальної кількості іграшок на ялинці

З'явилася відповідь на питання, скільки потрібно іграшок, щоб прикрасити ялинку мрії.

Британська компанія Admiral створила онлайн-калькулятор Bauble Calculator для підрахунку ідеальної кількості новорічних іграшок і гірлянд для ялинки.

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У нього потрібно ввести чотири параметри: висоту ялинки, її форму, розмір іграшок і їхню бажану щільність на новорічній красуні.

Наприклад для півтораметрової пишної сосни з середньою щільністю заповнення вам знадобиться 43 великих або 74 маленьких іграшки і 8 метрів гірлянди.

Калькулятор для ялинки

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