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День Святого Миколая Новий рік 2019

У Великобританії знайшли лист до Санта-Клауса, який написаний 120 років тому

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Лист до Санта-Клауса - фото 1
Лист до Санта-Клауса / thv11

У Великобританії випадково знайшли лист, написаний п'ятирічною дівчинкою близько 120 років тому. На ньому стоїть дата – 2 грудня 1898.

Дівчинка Марджорі з англійського міста Істборн звернулася до Санта-Клауса за декількома новорічними подарунками:

  • Іграшкові качки і курчата;
  • Різдвяний панчіх для подарунків;
  • Шматок стрічки;
  • М'ячик для її кішки по імені Кіттікінс.

До слова: Лист до Миколая: зразок, як написати святому і що попросити в нього

Чи отримала Марджорі зазначені подарунки, невідомо. Лист близько 120 років пролежало в книзі і знайшовся, тільки коли книгу здали на благодійність. Тепер рукопис виставлений ​​у магазині іграшок в місті Кентербері.

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Лист до Санта-Клауса

Співробітниця магазину Лілі Бірчел, чий батько і знайшов лист, розповіла про намір знайти нащадків родини Марджорі і повернути їм рукопис. Бірчел побачила у листі дівчинки дух Різдва: "Скромні подарунки, справжнє почуття дива і віра".

Знайти нащадків Марджорі проблематично. У листі зазначено, що дівчинка жила на вулиці Еніс-роуд в Істборні, однак цю частину міста розбомбили під час Першої світової війни і пізніше повністю перебудували.

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Лист до Санта-Клауса
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Лист до Санта-Клауса

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Джерело: bbc
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