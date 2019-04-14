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Українці зможуть подорожувати до популярної туристичної країни без віз

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Таїланд – це безперечно одне з найбільш унікальних місць на Землі - фото 1
Таїланд – це безперечно одне з найбільш унікальних місць на Землі / Ht.kz

Українці з 14 квітня 2019 року зможуть подорожувати до Таїланду з туристичною метою без віз. Про це Президент Петро Порошенко написав на сторінці в Facebook.

"Чудова новина! Відсьогодні громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз", – йдеться в повідомленні.

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Для перебування в країні до 30 днів потрібно мати лише закордонний паспорт: біометричний або не біометричний.

Таїланд – це безперечно одне з найбільш унікальних місць на Землі. Неймовірна краса природи цієї екзотичної для нас країни манить і притягує до себе. Коли дивишся на дивно прозору воду моря і озер, на казкові заходи сонця, на водоспади і храми, глибоку зелень дерев і неповторну яскравість кольорів, хочеться хоч на мить перенестися саме туде!

Раніше повідомлялося, що в Україні призупинили видачу біометричних паспортів. Видачу біометричних документів в Україні призупинили з 27 квітня по 2 травня через технічні причини.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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