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Смачно попоїсти: названі найкращі міста світу для гурманів

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До десятки смачних міст увійшли Париж і Нью-Йорк - фото 1
До десятки смачних міст увійшли Париж і Нью-Йорк / Hostelworld

Експерти із журналу National Geographic склали рейтинг найкращих гастрономічних міст світу. Дізнайтеся, де можна спробувати найсмачніші смаколики.

Дослідження проводила спільно із консультантом з питань розвитку економіки і туризму, компанія Resonance Consultancy.

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Фахівці орієнтувалися на свої враження від міст, у яких вони колись побували, а також переглядали відгуки користувачів у Google, Facebook, Instagram та TripAdvisor. З'ясувалося, що лідером серед 200 досліджуваних гастрономічних міст став Лондон. На другому і третьому рядках розташувалися Токіо і Сеул.

До десятки також увійшли Париж, Нью-Йорк, Рим, Бангкок, Сан-Пауло, Барселона і Дубай.

Їжа у Лондоні - фото 319273
Їжа у Лондоні
Їжа у Токіо - фото 319274
Їжа у Токіо
Їжа у Сеулі - фото 319275
Їжа у Сеулі

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Джерело: grubstreet
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