В Україні не видаватимуть біометричні паспорти: відома причина

Біометричні документи не видаватимуть з 27 квітня / 24tv

Державне підприємство "Документ" не буде видавати, а також оформляти біометричні паспорти з 27 квітня по 2 травня. Вимушена перерва пов'язана з технічними причинами.

У прес-службі ДП "Документ" зазначають, що абсолютно усі "Паспортні сервіси" перестануть оформлювати та видавати біометричні документи, зокрема закордонні паспорти, ID-картки, посвідку на проживання, з 17:00 27 квітня до 8:00 2 травня.

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Просимо вибачення за незручності і врахувати цю інформацію при плануванні оформлень біометричних документів та їхнього отримання під час подорожей за кордон у ці дати, – повідомляється на офіційному сайті підприємства.

Документи не будуть оформляти та видавати кілька днів

Ми ж нагадуємо, що з біометричним паспортом українці мають можливість вільно подорожувати до країн Європейського Союзу.

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