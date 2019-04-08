На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019: бюджетні варіанти
-
- 175
Саме час подумати, куди поїхати на травневі свята. Весна вже тішить нас теплом і приємними сонячними днями! Радіо МАКСИМУМ підготувало добірку ідей для подорожей у травні в Україні.
Весна – час, коли природа, прокинувшись від зимової сплячки, щедро дарує нам яскраві фарби і квіткові аромати. Хочеться співати, танцювати і, звичайно, подорожувати! Саме час вирушати за свіжими враженнями.
І ще: Відпочинок весною: чому варто поїхати в Італію
Кам'янець-Подільський
У Кам'янці-Подільському є все, для того, щоб ваш весняний відпочинок став казковим і незабутнім. Це неповторне місце, де зберігся найбільший середньовічний замок нашої країни – Кам'янець-Подільська фортеця. Її велична краса щодня приваблює сюди тисячі поціновувачів найдавнішої архітектури з різних куточків світу. Високі вежі, таємничі підземні переходи, століття історії, – все це створює тут атмосферу романтики та чаклунства.
Куди поїхати на травневі свята: красиві парки
У багатьох куточках України є гідні парки, в яких можна круто провести час:
- Дендропарк Софіївка в Умані (читайте нижче більше про парк)
- Парк "Київська Русь" в Обухівському районі
- Храмовий комплекс з ландшафтним парком Буки Сквирського району
- Парк Феофанія в Києві
- Музей під відкритим небом "Пирогово" в Києві
- Етнографічний комплекс "Українське село"
- Дендропарк Олександрія в Білій Церкві
- Бучанський міський парк
- Голосіївський парк в Києві
- ВДНХ в Києві
- "Співоче поле" в Києві
Долина Чизай
У турі Долина Чизай передбачена екскурсія в Музей виноробства і виноградарства, огляд виносховища і виноградників на Малій горі, а також вишуканий обід. Крім винної карти і граппи, вам запропонують приготовані на вогні ексклюзивні страви, серед яких угорський бограч. Можна окремо відвідати і дегустаційний зал Чизай.
Травень у Карпатах
Весною варто вирушати в гори. Куди? Там, де ще не бували! Гори надихають і дарують сили. Хтось знаходить тут друзів, комусь потрібні вершини для важливих рішень, а для когось похід – це просто один із способів зібратися з думками, відновити моральні і душевні сили. Українські Карпати – чудові! І якщо ви новачок і ніколи не були в серйозних походах, то ця весна – прекрасний привід починати знайомство з горами.
Дендропарк Софіївка
Класне місце для вихідного дня. У Дендропарку Софіївка можна гуляти цілий день, насолоджуючись унікальною природою і романтичною історією створення цього місця. Дендропарк був заснований близько 200 років тому, але досі, він вабить туристів з усіх куточків не тільки України, а й світу. На особливу увагу заслуговує природа: тут зібрано близько 2000 видів дерев і понад 1000 трав'янистих рослин.
Буцький каньйон
Про це місце мало хто знає, а даремно. Буцький каньйон розташований в однойменному селі Буки Черкаської області, а відвідати його варто з двох причин. По-перше, це дуже красиве місце: гранітні скелі, порослі деревами, і стрімкий потік на дні каньйону роблять його схожим на гірський пейзаж або фіорд, а з руїн старовинного водяного млина відкривається гарний вид. А ще це класне місце для любителів альпінізму – прямовисні скелі так і запрошують піднятися на вершину.
Весна у Чигирині
Чигирин відомий тим, що в ньому жили гетьмани Війська запорізького Іван Виговський, Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко, а Суботів колись був резиденцією Хмельницького, де зараз можна випити цілющої води з трьох колодязів, викопаних за його наказом.
Море Одеси
Позитивна і сонячна перлина біля моря Одеса завжди була одним з найпопулярніших міст нашої країни, куди поїхати на травневі свята планують багато мандрівників. І це не просто так! У травні Одеса квітне всіма найсвітлішими і найкрасивішими фарбами весни. У ній можна не тільки милуватися чудовими природними краєвидами та морськими панорамами, але і чудово проводити час на культурних заходах, фестивалях, в цікавих музеях і чудових театрах.
Сплав по Дністровському каньйону
Найдовший каньйон в Україні – Дністровський. Тягнеться він на 250 км. Місце ідеально підходить для сплаву навіть новачкам: потік Дністра неспішний і можна повноцінно насолодитися красою природи: скелястими схилами, реліктовими лісами і водоспадами.
Читайте також: Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію
-
16:55Джон Сноу з Гри престолів станцював спокусливий стриптиз: відео
-
16:42Метро Києва відмовляється від жетонів: коли запрацюють зміни
-
16:21Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019: бюджетні варіанти
-
16:13Стала відома ціна годинника-смартфона Nubia Alpha
-
16:04Вихідні дні 2019 в Україні – календар державних свят на рік
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:52Черговий кінець світу: Нібіру знову може знищити Землю
-
15:31Складаний флагман Samsung показали на живому відео
-
15:21Ангел Victoria's Secret у білизні показала залаштунки зйомок: відео
-
15:05Дебати Зеленський vs Порошенко на НСК "Олімпійський": остаточна дата
-
14:53Трішки проспав: втомлений пес став зіркою мережі
-
14:33Гаряча українська телеведуча постала повністю оголеною на новому фото
-
14:17Як залежність від смартфона впливає на вагу
-
13:52Синоптик попередила про похолодання в Україні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:46Жінки назвали найнеприємніші риси та вчинки чоловіків
-
13:31Тут спекотно: зірка реаліті-шоу показала форми у новій зйомці
-
13:11Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела
-
12:57Нідерландець здійснив найтривалішу подорож на електрокарі
-
12:41Alyona Alyona – Пушка: слухайте перший альбом української реп-зірки
-
12:29Трон Наполеона продали на аукціоні за шалену суму
-
12:13Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
-
11:40Голос країни 9 сезон: які учасники команд пройшли у півфінал 2019
-
11:27MELOVIN – Ты: вийшла драйвова двомовна пісня популярного співака
-
11:16Фахівці назвали корисну кількість віджимань
-
16:21Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019: бюджетні варіанти
-
15:05Дебати Зеленський vs Порошенко на НСК "Олімпійський": остаточна дата
-
12:13Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
-
11:40Голос країни 9 сезон: які учасники команд пройшли у півфінал 2019
-
07:31В Україні помітили дуже рідкісний дорогий спорткар
- 07 квітня
-
21:55Науковці розповіли про несподівану користь орального сексу для жінок
-
19:20В Україні змінилися правила видачі посвідчення водія
-
17:50Дівчина тижня: пишногруда модель із США Кейлі Коуен (18+)
-
14:24Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:15Шахтар – Динамо: коли і де дивитися онлайн матч 7 квітня
-
10:22Нові популярні пісні: плейлист музики для гарного настрою
-
09:14Найстарший футболіст світу потрапив до Книги рекордів Гіннеса
- 06 квітня
-
21:22Настя Каменських у піжамі, Леся Нікітюк голяка у ванній, а Холостяк на коробках
-
19:00Розквіт сексу в США: ексклюзивні фото американок з 80-х
-
15:21Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію
-
11:25Популярна рок-музика: нові пісні тижня, які зарядять драйвом
-
08:05Авіаквитки з України від 10 євро: Великодній розпродаж від Ryanair
- 05 квітня
-
22:53Секс з допінгом: що вживають перед інтимом по всьому світу
-
21:05Ліга сміху 5 сезон 6 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
18:25Гороскоп на 6 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:30Дебати президентів України: відео, як дискутували всі "попередники"
-
14:00Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися
-
12:20Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: третій переможець отримав 28 тисяч гривень
-
11:17Порошенко і Зеленський здали аналізи: оголошено перші результати
-
09:05Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини