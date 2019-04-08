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Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019: бюджетні варіанти

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Найкращі варіанти подорожі на травневі свята 2019 - фото 1
Найкращі варіанти подорожі на травневі свята 2019 / maximum.fm

Саме час подумати, куди поїхати на травневі свята. Весна вже тішить нас теплом і приємними сонячними днями! Радіо МАКСИМУМ підготувало добірку ідей для подорожей у травні в Україні.

Весна – час, коли природа, прокинувшись від зимової сплячки, щедро дарує нам яскраві фарби і квіткові аромати. Хочеться співати, танцювати і, звичайно, подорожувати! Саме час вирушати за свіжими враженнями.

І ще: Відпочинок весною: чому варто поїхати в Італію

Кам'янець-Подільський

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Кам'янець-Подільський

У Кам'янці-Подільському є все, для того, щоб ваш весняний відпочинок став казковим і незабутнім. Це неповторне місце, де зберігся найбільший середньовічний замок нашої країни – Кам'янець-Подільська фортеця. Її велична краса щодня приваблює сюди тисячі поціновувачів найдавнішої архітектури з різних куточків світу. Високі вежі, таємничі підземні переходи, століття історії, – все це створює тут атмосферу романтики та чаклунства.

Куди поїхати на травневі свята: красиві парки

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Пирогово

У багатьох куточках України є гідні парки, в яких можна круто провести час:

  • Дендропарк Софіївка в Умані (читайте нижче більше про парк)
  • Парк "Київська Русь" в Обухівському районі
  • Храмовий комплекс з ландшафтним парком Буки Сквирського району
  • Парк Феофанія в Києві
  • Музей під відкритим небом "Пирогово" в Києві
  • Етнографічний комплекс "Українське село"
  • Дендропарк Олександрія в Білій Церкві
  • Бучанський міський парк
  • Голосіївський парк в Києві
  • ВДНХ в Києві
  • "Співоче поле" в Києві

Долина Чизай

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Долина Чизай

У турі Долина Чизай передбачена екскурсія в Музей виноробства і виноградарства, огляд виносховища і виноградників на Малій горі, а також вишуканий обід. Крім винної карти і граппи, вам запропонують приготовані на вогні ексклюзивні страви, серед яких угорський бограч. Можна окремо відвідати і дегустаційний зал Чизай.

Травень у Карпатах

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Травень у Карпатах

Весною варто вирушати в гори. Куди? Там, де ще не бували! Гори надихають і дарують сили. Хтось знаходить тут друзів, комусь потрібні вершини для важливих рішень, а для когось похід – це просто один із способів зібратися з думками, відновити моральні і душевні сили. Українські Карпати – чудові! І якщо ви новачок і ніколи не були в серйозних походах, то ця весна – прекрасний привід починати знайомство з горами.

Дендропарк Софіївка

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Дендропарк Софіївка

Класне місце для вихідного дня. У Дендропарку Софіївка можна гуляти цілий день, насолоджуючись унікальною природою і романтичною історією створення цього місця. Дендропарк був заснований близько 200 років тому, але досі, він вабить туристів з усіх куточків не тільки України, а й світу. На особливу увагу заслуговує природа: тут зібрано близько 2000 видів дерев і понад 1000 трав'янистих рослин.

Буцький каньйон

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Буцький каньйон

Про це місце мало хто знає, а даремно. Буцький каньйон розташований в однойменному селі Буки Черкаської області, а відвідати його варто з двох причин. По-перше, це дуже красиве місце: гранітні скелі, порослі деревами, і стрімкий потік на дні каньйону роблять його схожим на гірський пейзаж або фіорд, а з руїн старовинного водяного млина відкривається гарний вид. А ще це класне місце для любителів альпінізму – прямовисні скелі так і запрошують піднятися на вершину.

Весна у Чигирині

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Чигирині

Чигирин відомий тим, що в ньому жили гетьмани Війська запорізького Іван Виговський, Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко, а Суботів колись був резиденцією Хмельницького, де зараз можна випити цілющої води з трьох колодязів, викопаних за його наказом.

Море Одеси

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Море Одеси

Позитивна і сонячна перлина біля моря Одеса завжди була одним з найпопулярніших міст нашої країни, куди поїхати на травневі свята планують багато мандрівників. І це не просто так! У травні Одеса квітне всіма найсвітлішими і найкрасивішими фарбами весни. У ній можна не тільки милуватися чудовими природними краєвидами та морськими панорамами, але і чудово проводити час на культурних заходах, фестивалях, в цікавих музеях і чудових театрах.

Сплав по Дністровському каньйону

Сплав по Дністровському каньйону - фото 319601
Сплав по Дністровському каньйону

Найдовший каньйон в Україні – Дністровський. Тягнеться він на 250 км. Місце ідеально підходить для сплаву навіть новачкам: потік Дністра неспішний і можна повноцінно насолодитися красою природи: скелястими схилами, реліктовими лісами і водоспадами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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