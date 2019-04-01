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Українці зареєстрували 7300 нових авто: названий бестселер місяця

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Найпопулярніші машини серед українців - фото 1
Найпопулярніші машини серед українців / news

Українці в березні зареєстрували 7,3 тисяч нових легкових автомобілів – за рік попит виріс на 8%. Про це 1 квітня інформує Асоціація автовиробників України Укравтопром.

Так, як повідомляється, бестселером місяця став автомобіль KIA Sportage, на якому свій вибір зупинили 549 покупців. Крім цього, в Укравтопромі перерахували найпопулярніші марки серед українців:

І ще: Оновлений рейтинг найпопулярніших авто в Європі

KIA Sportage - фото 318114
KIA Sportage
  • Renault – перші реєстраційні номери отримали 1022 автомобіля, що на 66% більше в порівнянні з аналогічним місяцем 2018 року;
  • Toyota – кількість зареєстрованих авто цієї марки склала 835 штук (-7%);
  • KIA – 710 реєстрацій, що в 3,2 рази більше показника у березні 2018 року;
  • Skoda – 589 реєстрацій (+ 37%);
  • Nissan – 567 авто (+ 28%).

У десятку березневого ринку також увійшли Volkswagen (476 шт.), Hyundai (422 шт.), Mazda (268 шт.), BMW (259 шт.) І Suzuki (240 шт.).

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Джерело: ukrautoprom
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