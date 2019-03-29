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Експерти пояснили, коли краще ставити літню гуму
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Необхідність заміни шин не варто ігнорувати. Чому і коли це робити – розповіли експерти.
Оскільки в Україні немає законодавчих вимог до зміни шин відповідно до сезону, на відміну від інших країн з суворими зимами, штрафи за це автолюбителям не загрожують.
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Літню гуму в Києві або інших великих містах, змінюють зазвичай трохи раніше ніж на периферії, відзначають експерти. Вони рекомендують, міняти зимову гуму на літню або всесезонну, як тільки середня температура повітря буде постійно вище 7 градусів за Цельсієм. Фахівці компанії рекомендують використовувати термометр, а не календар, щоб прийняти рішення про те, коли слід переходити з зимових шин на літні.
Коли температура падає нижче 7 градусів за Цельсієм, літні шини починають втрачати зчеплення з дорогою, оскільки гумова суміш на шинах твердне. Крім того, цикли ранкових заморозків і відтавання, характерні для цієї пори року, сприяють утворенню чорного льоду.
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