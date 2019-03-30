Оновлений рейтинг найпопулярніших авто в Європі

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Трійку лідерів закриває Volkswagen Polo - фото 1
Трійку лідерів закриває Volkswagen Polo / Autonews

Європейський ринок авто продовжує падіння, а разом з ним падають продажі бестселера – Volkswagen Golf.

Втім, показники продажів Golf все одно набагато вищі, ніж у найближчого переслідувача Renault Clio, який придбали 26 062 людей, що на 5% більше, ніж рік тому.

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Volkswagen Golf - фото 317660
Volkswagen Golf
Renault Clio - фото 317661
Renault Clio

Трійку лідерів закриває Volkswagen Polo, який збільшив продажі на 17% до 22 610 одиниць. У п'ятірку лідерів увійшли ще два компактних автомобіля французьких виробників: Citroen C3 розійшовся в кількості 19 788 примірників, що на 6% більше, ніж рік тому, а ось реалізація Peugeot 208 знизилася на 2% до 19 462 одиниць.

Volkswagen Polo - фото 317662
Volkswagen Polo

Ще трохи, і в п'ятірку підніметься нове покоління Ford Focus, яке придбали 18 638 людей, що на 23% більше ніж рік тому. Але не виключено, що "американців" обійде "німець": є стрімке зростання продажів нового кросовера від Volkswagen T-Roc.

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Джерело: theglobeandmail
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