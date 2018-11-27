Зонд NASA показав перше селфі з Марса

Науковці NASA поділились першим селфі зонду InSight на поверхні Марса.

Геофізичний зонд InSight зумів не лише висадитись на Марсі, а й розкрити сонячні панелі, щоб запустити всі необхідні системи на старті і почати дослідження. Про це розповіли вчені космічного агентства NASA, додавши перше селфі зонду.

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Відзначається, що InSight пролетів 485 мільйонів км та розмістився на горі Елізій поблизу екватора Червоної планети. Саме у цій вулканічній місцевості він і буде проводити дослідження сейсмоактивності та внутрішньої будови Марса. Щоправда, лише для збору необхідної енергії та повного запуску функціоналу йому потрібно кілька місяців.

Our Mars Odyssey orbiter phoned home, relaying news from @NASAInSight indicating its solar panels are open & collecting sunlight on the Martian surface. Also in the dispatch: this snapshot from the lander's arm showing the instruments in their new home: https://t.co/WygR5X2Px4 pic.twitter.com/UwzBsu8BNe — NASA (@NASA) 27 листопада 2018 р.

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