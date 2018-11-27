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Зонд NASA показав перше селфі з Марса

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Зонд InSight показав перше селфі з Марса - фото 1
Зонд InSight показав перше селфі з Марса / NASA

Науковці NASA поділились першим селфі зонду InSight на поверхні Марса.

Геофізичний зонд InSight зумів не лише висадитись на Марсі, а й розкрити сонячні панелі, щоб запустити всі необхідні системи на старті і почати дослідження. Про це розповіли вчені космічного агентства NASA, додавши перше селфі зонду.

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Відзначається, що InSight пролетів 485 мільйонів км та розмістився на горі Елізій поблизу екватора Червоної планети. Саме у цій вулканічній місцевості він і буде проводити дослідження сейсмоактивності та внутрішньої будови Марса. Щоправда, лише для збору необхідної енергії та повного запуску функціоналу йому потрібно кілька місяців.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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